GABON POLITIQUE : Les partis membres de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence appellent au calme et à la sérénité.

Les membres de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence ont livré un point de presse ce vendredi pour apaiser les tensions et incompréhensions au sein de leur grande majorité au pouvoir. Une déclaration qui fait suite à la déclaration de Guy-Christian Mavioga, Secrétaire Général Exécutif du Bloc Démocratique Chrétien(BDC), du 16 octobre dernier à Libreville.



C’est en réaction à la déclaration de Guy-Christian Mavioga, Secrétaire Général Exécutif du Bloc Démocratique Chrétien (BDC), du 16 octobre dernier à Libreville, et en dépit des difficultés et des dysfonctionnements de la majorité que les chefs des partis politiques, ont lancé un appel au calme. Pour ces responsables de partis politiques, représentés par Jean Emane-Eyone de l’Union pour le Développement et Liberté(UDL), la déclaration du leader du BDC : « n’avait nullement pour but de créer des conflits internes au sein de la Majorité, mais visait à interpeller le parti de masse afin de faire en sorte que le rêve du Président de la République de faire du Gabon, un pays émergent devienne une réalité ».



Poursuivant leurs propos dans cette déclaration, les membres des autres formations politiques de la Majorité républicaines, selon Jean Emane-Eyone, reconnaissent tout de même « le rôle prépondérant que joue le Parti Démocratique Gabonais (PDG).Selon eux, il sert d’aiguillon à l’action du gouvernement et du Gabon, et donc, justifie que les autres partis politiques membres de la Majorité se préoccupent des dysfonctionnements internes que connait ce parti sans que cela n’apparaisse comme une ingérence ou une tentative de déstabilisation de ce parti locomotive de notre bord politique ».

Les différentes formations politiques de la Majorité ont tout de même salué l’initiative prise par le leader du BDC, celle d’avoir pensé au 16 octobre, date anniversaire de l’accession à la Magistrature suprême du chef de la majorité gabonaise. Ces partis politiques de la majorité, à l’unanimité, appellent à la sérénité aux fins d construire un avenir en confiance et réaffirment leur soutien.

MATSOMBI