Nespresso : la collection BARISTA ou l’harmonie des saveurs parfaites désormais disponible

C’est à la faveur d’une séance de dégustation ouverte à la presse que la boutique Nespresso de Libreville a procédé à la présentation de l’édition limitée BARISTA qui s’offre aux amateurs des sensations harmonieuses en trois options, à savoir BARISTA Chiaro, BARISTA Scuro et BARISTA Corto. De ces trois saveurs, les deux dernières ont été spécialement créées pour être préparés avec du lait.

Que vous souhaitiez un Cappuccino crémeux, un Espresso Macchiato corsé ou un Ristretto Extra intense, il existe un café BARISTA Limited Edition pour satisfaire vos sens et vous permettre d’apporter la barre de café directement dans votre cuisine. Inspiré par l’artisanat d’un barista pour harmoniser parfaitement les saveurs complexes du café et maîtriser la préparation du lait, Nespresso a entrepris de multiples tests sensoriels pour définir les niveaux exacts de torréfaction et les techniques idéales de broyage du café pour créer les Editions Limitées BARISTA.

Pour parvenir à ce résultat, Karsten Ranitzsch, chef du café chez Nespresso a expliqué que c’est « à partir des nombreuses discussions avec nos consommateurs, nous avons compris qu’un excellent café en noir ne devient pas nécessairement un aussi grand café en blanc. Comme les meilleurs baristes du monde, nous avons utilisé notre compréhension et nos connaissances sur le café et l’avons apparié en comprenant que nos consommateurs qui aiment le café au lait recherchent l’amertume, l’acidité, le corps, les arômes et les arômes idéaux dans leur tasse. Nous sommes fiers d’avoir créé trois cafés à édition limitée différents, spécialement développés pour ceux qui aiment leur Nespresso blanc, comme un Espresso Macchiato ».

Les cafés BARISTA édition limitée sont prêts à ravir tous les amateurs de café avec ses options tentantes. D’une part, le BARISTA Scuro en Espresso Macchiato a été créé pour offrir un café intense et corsé, hautement savoureux et agrémenté d’une délicate touche de mousse de lait. Pour l’intensité, on retiendra un mélange torréfié moyen à noir d’une intensité 8 lorsque noir qui, mélangé au lait, conserve son caractère puissant. Pour une dégustation optimale : 40ml d’espresso avec deux cuillères de mousse de lait afin de préserver le caractère puissant du café.

D’autre part, le BARISTA Corto en Ristretto noir a été mélangé de façon magistrale pour donner un goût extra-intense au café, une texture sirupeuse et une créma marbrée, avec un mélange hautement torréfié d’une intensité 11. Pour une dégustation optimale en Ristretto noir 25ml. En somme, quelques soient vos préférences en matière de café, la collection BARISTA vous assure des harmonies de saveurs parfaites, sans avoir à quitter le confort de votre maison.

Les cafés BARISTA Scuro et Corto sont offerts pendant une période limitée dans les boutiques Nespresso du monde entier, ainsi que sur commande, par l’intermédiaire du Club Nespresso depuis le 14 septembre dernier au prix de 6400FCFA pour dix capsules. Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L’entreprise collabore avec plus de 70 000 fermiers répartis dans 12 pays grâce au Programme AAA Sustainable Quality afin d’intégrer des pratiques durable dans les fermes. Basée à Lausanne, en Suisse, la société Nespresso est présente dans 69 pays et emploie à ce jour 12 000 personnes. En 2016, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 600 boutiques. Au Gabon, c’est Daba Gabon qui en est l’unique distributeur habilité à promouvoir et défendre les intérêts de la marque.

Dorian ONDO