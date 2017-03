FEMMES EXCEPTIONNELLES : UN MOUVEMENT POUR LA CAUSE FEMININE

‘’Femmes exceptionnelles’’ est un mouvement apolitique né en mars 2014.Aux dires de Dorothée Priscilla Gomes Gondjout,un des membres, ce groupement de femmes a été créé en signe de protestation contre des violences faites aux femmes. C’est un mouvement qui s’érige en défenseur des femmes qui se terrent dans le silence de leur douleur. Comme Aimé Césaire, ’’Femmes Exceptionnelles’’ est la voix des sans voix. La voix des femmes violentées et qui s’affaissent au cachot du mépris.

Pour Dorothée « Le mois de mars est celui de la femme, celui où on tisse et renoue des liens, où l’on s’encourage mutuellement à avancer, à tenir bon car on a besoin de s’appuyer les unes sur les autres, où l’on se donne de l’espoir car nous devons jongler avec nos mille vies en une ! Nouez vos foulards, apportez un plat et à boire ! Venez échanger, Venez partager vos expériences. » C’est une exhortation, un appel lancé à toutes les femmes sans exception. Une invitation au partage. Une invitation pour montrer au monde ce que la Femme a de meilleur.

Ces rencontres permettront aux unes et aux autres d’apprendre, de partager les valeurs de la solidarité, des valeurs humaines. Selon Dorothée, ces réunions offrirons des opportunités à mettre en lumière, les femmes qui se battent au quotidien, celles qui défendent la gente féminine. ‘’Je constate que notre monde se déshumanise davantage. Il faut qu’on fasse quelque chose,faire la promotion de des valeurs sociales. Les sensibilisations doivent être faites dans les écoles, les lycées et collèges ,sinon nous courons à la dérive. La femme doit faire preuve de solidarité, d’humanisme. C’est elle qui donne la vie. C’est elle qui doit engendrer la Paix des coeurs.

TSONGA MBICKA