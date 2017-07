LOZO AVENIR : Lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural, notre affaire !

L’association Lozo Avenir a tenu à sa promesse,pour la 5è année consécutive, celle de lutter loyalement contre le décrochage scolaire en milieu rural. Il y a seulement quelques jours, les élèves du primaire des villages Damby, Baposso, Malendé, Boué et bien d’autres contrées ont bénéficié des livres et dictionnaires scolaires. Toute chose qui, pour l’association, participe à encourager et aider les parents à envoyer leurs enfants à l’école.

Faisant sienne la pensée de Victor Hugo, l’Association Lozo Avenir pour l’éducation pense que : « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. » C’est dans cette optique que l’association lutte contre le décrochage scolaire en milieu rural. Déterminés à apporter de l’aide et un peu de leur savoir aux parents et à leurs enfants, les membres de ’’Lozo Avenir pour l’éducation ’’ se font les défenseurs de l’avenir des enfants qui, parfois, sont abandonnés à leur propre sort.



C’est un constat alarmant, affirment Nancy Bounang, président de ladite association et Juste Emernaud Ngabou,Chargé des affaires culturelles. « Les écoliers des villages n’ont pas le nécessaire pour apprendre dans de bonnes conditions. Il manque surtout des manuels pédagogiques exigés ou recommandés. Nous leur apportons ces manuels pour mieux aborder la rentrée scolaire prochaine », a-t-il poursuivi. Les membres de l’association, par la voix de leur président, estiment que « L’éducation, la formation et l’assistance de toutes les personnes vulnérables sont les principales motivations qui nous animent, nous jeunes de cette association ».



Nancy Bounang-Bouami, Juste Emernaud Ngabou et les autres membres de l’Association pensent qu’il faut intégrer le concept UBUNTU. Un concept qui consiste à vivre et être heureux si les autres le sont également. Ils disent se battre pour le bonheur des autres.« Nous sommes de retour. Nous étions très loin. Dans l’Ogooué-Ivindo et dans d’autres lieux au-delà de nos limites. Pour promouvoir une éducation itinérante et de proximité. Pour apporter le bonheur d’être écoliers malgré le désagrément du temps. Nous nous battons pour donner aux autres les opportunités d’être non seulement instruits, mais formés pour la relève du Gabon ». C’est la philosophie de notre association, Lozo Avenir pour l’éducation, confient-il avec sincérité, la main sur le cœur.

Martial TSONGA MBICKA