VIE SOCIOPOLIQUE : RENCONTRE ENTRE L’USAP ET LE BDP

C’est l’Union syndicale de l’administration publique (USAP) qui a couronné les consultations du bloc démocratique populaire (BDP) avec les centrales syndicales Il était question pour cette formation politique de s’imprégner des réalités que vivent ces différents syndicats regroupés au sein de l’USAP. Ces diverses rencontres ont pour but de trouver les solutions urgentes. Les solutions pour sortir le pays de cette crise qui paralyse les secteurs dans toute l’administration surtout dans l’éducation, la santé, et bien d’autres secteurs aussi importants. Le président de cette centrale syndicale, Fridolin MVE MESSA, a d’ailleurs félicité l’initiative prise par le BDP ; formation politique de la majorité pour son intérêt pour les problèmes qui minent ces secteurs. Il est revenu sur ce qui amène le corps enseignant à être en grève illimitée.

Aussi, a fait il remarquer au président de cette formation politique ,qu’il a du mépris de la part des gouvernants , un manque de dialogue entre l’exécutif et les syndicats , le non respect des engagements pris .Il a cité entre autre, la construction des salles de classe, le manque d’enseignants de mathématiques et des sciences physiques et sciences de vie et de terre (SVT) . Même chose pour le secteur de la santé, qui aujourd’hui, a vu les écoles de santé fermées.

Pour sortir de cette situation, propose le président de l’USAP, il est important pour le gouvernement de prendre les mesures urgentes. Lesquelles mesures sont le payement des vacations qui sont programmées et inscrites dans le budget, la prime d’incitation à la performance(PIP), la construction des salles de classes, au lieu d’encourager la construction des établissements privés, la fourniture des lycées et collèges en tables banc etc.…..

Il faut pour le syndicaliste, la réouverture des écoles de santé, le plan de carrière des greffiers, faire appliquer la loi portant code du tourisme au Gabon et afin, le nouveau code du travail, qui est un outil très important pour que la vie du travailleur soit adoptée. Apres cette présentation, accompagné des propositions urgentes faite par Fridolin MVE MESSA, le président du BDP, Pascal NKOULOU a donc conclu la séance de la rencontre. Il affirme sans ambages, qu’il y a un maillon qui ne fonctionne pas dans la chaîne de relais entre le Chef de l’Etat et les partenaires sociaux.

Un procès verbal sera donc dressé et sera remis au président afin que lui-même se saisisse des problèmes des syndicats. Aussi que les solutions soient elles trouvées pour la paix sociale, politique et économique. Il faut d’urgence, sauver l’éducation et préserver la quiétude sociale du pays.

Justin BITEGHE