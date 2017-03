{{VIE POLITIQUE : JEAN PING DANS LE NORD DU GABON}}

Fidèle à son slogan ‘’Mettre le Gabon à l’abri du besoin et de la peur’’, Jean Ping et sa galaxie ont animé un meeting ce premier mars à Oyem. C’est une foule nombreuse qui a répondu présent à leur appel. Une population qui aux dires de l’ancien président de la Commission de l’Union africain, a besoin de vivre en Paix, en toute liberté, de manger à sa faim,un peuple qui a besoin de s’éduquer, de se former, de bien se loger, surtout, un peuple qui a besoin de certitude pour leur avenir.

« Je suis venu dans le Woleu-Ntem, saluer notre victoire … » Lance t-il, comme pour appeler les Gabonais à se mobiliser davantage. ‘’C’est le moment de lancer la marche vers la nouvelle république’’, poursuit-il. ‘’Il faut que vous soyez prêts.’’C’est pour Jean Ping, un appel à la mobilisation, car pour lui, sa détermination est sans faille. Une détermination toujours plus forte, plus organisée et plus déterminée. ‘’Nous sommes proches du but. ‘’Bientôt nous arrivons à la terre promise’’ rassure Jean Ping serein.

Parlant des 807 enseignants privés de leurs salaires et radiés de la fonction publique, Jean Ping appelle les Gabonais à les soutenir. Il a qualifié d’injuste cette décision infligée aux éducateurs qui ne demandent que des meilleures conditions travail et de vie.

Aussi,a-t-il rappelé que ceux qui, de près ou de loin, ont attaqué le quartier général du candidat et commis les crimes, seront sans doute inquiétés. Ces massacres ne resteront pas impunis. Pour lui, le sang des martyrs crie justice.

TSONGA MBICKA