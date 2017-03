VIE DES PARTIS POLITIQUES : LE PDS PREND DE L’AVANCE

Afin d’éviter d’être pris lors des prochaines joutes politiques, le Parti pour le développement et la solidarité sociale "PDS", occupe le terrain. Cette conquête à Kango est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux militants pour constituer une grande vague Orange dans l’Estuaire. Aloise CHAMA qui a été installé au poste de Coordinateur départemental par le Vice-président en charge de l’Estuaire, Daniel MINKO, aura la tâche de convaincre les populations du Komo Mondah à partager la vision du développement du Gabon prônée par la formation de Me Séraphin NDAOT REMBOGO présent à l’école Protestante de la ville de Kango où se déroule cette rentrée politique.



Par la voix de Stéphane TCHE NDAO, les jeunes ont pris l’engagement de mobiliser cette catégorie de citoyens à la cause du parti. "Allez à la conquête du terrain tête haute avec la ferme conviction que vous n’avez rien à envier aux autres partis politiques" a recommandé le Coordinatrice nationale des femmes, Colette MADOUNGOU. A la même occasion, le Vice-président du PDS, Augustin MOUBOGA a appelé les Gabonais à épouser l’idée du dialogue initié par le chef de l’État. Le Gabon est en attente de l’organisation des prochaines législatives, le PDS voudrait éviter les réglages de dernière minute, l’engagement d’occupation de l’espace politique national. Cela se réalise au moment où le parti accueille de nouveaux militants en implantant également plus d’une dizaine de cellules pour une politique de proximité.

Danny KOUELE TOLE