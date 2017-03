OGOOUE-MARITIME : AZAGOUE ACCUEILLE LE PDG

Les militants encore attachés à la vision du Parti démocratique gabonais(PDG) dans le canton Océan ont eu droit à des moments d’échanges autour des thèmes « Enjeux du dialogue politique ; la régénération et la revitalisation du PDG et les réinscriptions et adhésions ». Ces rencontres pédagogiques se sont déroulées en 2 étapes : à la salle de conférence du Conseil départemental de Bendjè et au village Azagoué à l’intérieur du canton Océan, le nouveau fief de la fédération dudit canton dans la foulée des 49 ans de cette formation politique.



Le parti fondé le 12 mars 1968 par Albert Bernard BONGO se trouve à un nouveau carrefour de son histoire, c’est la redynamisation du PDG qui s’impose. Après l’atelier de sensibilisation et d’information du CDB, les hiérarques de la fédération canton Océan se sont rendus à Azagoué dans le département de Bendjè pour une série de communications du même genre et, surtout célébrer le 49ème anniversaire de leur parti. La base essaie tant bien que mal de se remobiliser afin de repartir pour des nouveaux combats : le début des travaux du dialogue politique souhaité par Ali BONGO ONDIMBA et les futures législatives.



A côté du député PDG et membre du bureau politique de ladite formation, Berthe Azizet MBOUMBA, le fédéral départemental, Robert NGOKET OGOULA l’accompagnait. Les militants sont arrivés des villages Iguendja, Odimba, Mbilapè et autres pour se joindre à ceux du village hôte. L’honorable député, Azizet MBOUMBA a expliqué les raisons du siège du PDG dans le canton Océan qui a été délocalisé d’Iguendja pour Azagoué « Ali BONGO ONDIMBA a eu plus de voix dans cette circonscription lors de la présidentielle du 27 aout dernier ». C’est une marque de reconnaissance de la fidélité des populations de ce village.



Elle a eu une position très dure en l’endroit de ceux qui torpillent l’action du PDG dans cette contrée. Berthe Azizet MBOUMBA a, aussi, fustigé l’immobilisme ou l’absentéisme de certains cadres de ce parti. Elle a appelé les uns et les autres à la cohésion tout en initiant un dialogue de proximité au-delà des divergences politiques. Le 12 mars prochain se prépare dès maintenant à la fédération canton Océan.

Danny KOUELE TOLE