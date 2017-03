GABON POLITIQUE : L’OUVERTURE DU DIALOGUE NATIONAL

« Une des valeurs fondamentales du Parti démocratique gabonais (PDG) dont j’ai l’honneur de diriger, c’est le dialogue. Nous avons toujours le souci de rassembler .Rassembler la nation gabonaise. Et lorsqu’il y a des fils et des filles qui auraient dû apporter une contribution utile et qui ne soient pas là, nous déplorons cette absence là. » C’est le point de vue de Faustin BOUKOUBI. Il estime que les absents ont leurs raisons. En sus, le Secrétaire général du PDG insiste que la contribution des uns et des autres aurait pu être utile.

Prenant part active au dialogue, René NDEMEZO’OBIANG, ancien Directeur de campagne de Jean PING, affirme que le dialogue est inclusif. L’exclusivité, dit-il, « nous l’entendons dans l’idée qu’on peut rejoindre le dialogue à tout moment. Pour le Président de Démocratie Nouvelle ‘’ceux qui ne sont pas là aujourd’hui peuvent arriver demain ou après demain. Ils seront toujours les bienvenus’’. Pour le moment, estime NDEMEZO’OBIANG, il faut davantage polariser l’attention avec ceux qui sont présents.

En plantant le décor à l’ouverture de la cérémonie marquant le dialogue politique gabonais, Ali BONGO ONDIMBA a tenu a rappelé les motivations de la tenue de ladite rencontre. Pour lui, « ce dialogue politique s’ouvre sept (7) mois après la tenue de l’élection présidentielle du 27 aout 2016, à l’issus de laquelle, certains de nos compatriotes optèrent d’emprunter le chemin de la violence pour exprimer leur désaccord ».

C’est un deuxième dialogue qui s’ouvre après celui de Jean PING, il y a quelques mois. Cependant les citoyens lambda attendent l’apaisement dans tous les secteurs socio-économiques. Peut -être qu’il aurait un troisième dialogue, celui de la synthèse, qui sait ?

Martial TSONGA