Les amis de Jean Ping étaient réunis autour de Jean Eyéghé Ndong, un de ses principaux soutiens, le samedi 22 juillet à leur quartier général, un lieu devenu historique depuis le 31 Août 2016, grâce à l’attaque des forces de l’ordre contre les partisans de l’opposition. L’assaut avait causé des morts chez les civiles. L’objectif de la rencontre était d’annoncer la date de retour au Gabon de leur leader jean Ping, considéré comme l’élu du peuple à la dernière présidentielle. Ce dernier sera à Libreville le 25 juillet après-midi. L’annonce de cette arrivée a sonné comme une délivrance au sein du public venu nombreux. L’opposant rentre d’une tournée d’explication sur sa solution de sortie de crise. Une proposition qui le placerait à la tête du pays sans effusion de sang, avec l’implication de la communauté internationale.



Une posture qui éloigne de la sortie de crise…Jean Eyeghe Ndong a prononcé un discours ferme, dévoilant que la position du clan de Jean Ping reste intacte. Il n’y aura pas de dialogue entre Ali Bongo et eux. Estimant qu’ils n’ont rien à négocier, vu que les gabonais avaient choisi le candidat de l’opposition lors du vote. Pour eux, il s’agit de reconnaitre le vrai vainqueur : « la victoire de Jean Ping ne doit pas se négocier arrêtons cette hypocrisie. Les gabonais ont voté Jean Ping » a-t-il martelé. Cette position montre que la crise sociopolitique qui paralyse le Gabon n’est pas proche de l’issue. Le président actuel ne semble pas être non plus dans la posture de reconnaître sa défaite un an après, malgré le climat morose du pays. Le fils du défunt Omar Bongo multiplie ses voyages en étranger où il rencontre d’autres chefs d’États, comme si tout était normal chez lui.



Le retour de Jean Ping met les forces de sécurité en alerte L’opposition radicale rassemble encore du monde, malgré la longue durée de la bataille postélectorale. Il semble que de nombreux gabonais gardent toujours l’espoir de voir Jean Ping accéder au pouvoir. Le public était nombreux au QG avec Jean Eyeghe Ndong, alors l’aéroport Léon Mba pourrait être débordé ce 25 juillet. A l’évidence, les forces de sécurité seront déployées comme de coutume mais leur mission sera-t-elle d’encadrer la manifestation sans violence ou d’empêcher aux supporters de l’ancien président de la Commission de l’Union africaine d’accéder librement à l’aéroport ? Depuis l’annonce de cette arrivée, des patrouilles nocturnes de police ont repris dans certaines zones de Libreville. Dans les secteurs avoisinant le QG des opposants, des clients ont signalé l’irruption de la police dans des bars qui veillaient encore samedi soir. Ce dimanche 23 juillet, des postes de contrôle y sont aussi visibles.

GMN