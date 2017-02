CAN2017 : les associations félicitent l’organisation et la réussite de leur implication

Plusieurs associations politiques et apolitiques parrainées par Crépin Andrew GWODOCK ont récemment organisé une rencontre à Libreville en vue de faire le point de leur implication dans la réussite de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 au Gabon. Un bilan positif dans l’ensemble selon les participants, qui promettent d’ailleurs de récupérer le trophée que l’équipe du Cameroun a gagné face à l’Egypte en 2019 pour le compte de la 32e édition.

C’est dans un cadre décontracté que les responsables d’une cinquantaine d’associations qui se sont mobilisées à l’occasion de la 31e édition de la CAN Total Gabon 2017 ont organisé un cocktail pour se féliciter de la réussite de cet événement continental. En présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Nicole ASSELE, Carine ARISSANI, membre de l’association Aliste s’est exprimée au nom du groupement d’associations. Elle a tenu à remercier dans son propos le ministre des Sports et le parrain du groupement des associations pour leurs accompagnements matériels et logistiques. Avant de conclure en ces termes à l’endroit du ministre : « sachez que vous n’êtes pas seules, vous n’êtes pas ministre du football, vous êtes ministre de toutes les fédérations. A chaque fois que vous aurez une action, appelez-nous, comptez sur nous, nous vous soutiendrons toujours. Et transmettez au Chef de l’Etat que nous sommes derrière lui ».

Prenant la parole à son tour, le ministre Nicole ASSELE a rappelé qu’elle était ministre de la Jeunesse et des Sports. « Dans mon Ministère, il y a le département des Sports, le département de la Jeunesse, le département des Loisirs et le département de la Vie associative. Voilà pourquoi le Chef de l’Etat a été clair, c’est le septennat de la Jeunesse ». Par ailleurs, le ministre a signifié son indignation face aux comportements peu coutumiers de certains Gabonais vis-à-vis de l’équipe nationale, les Panthères du Gabon envers laquelle ils ont ouvertement exprimé leur désaffection. Parmi les associations présentes, on note celle bien connues telles que Les milles et Une, G25, Alistes, Les Jeunes du Mapane, Sourire d’un chérubin de la diaspora.

Le parrain du groupement d’associations Andrew GWODOCK s’est dit satisfait de ce qui a été fait durant la CAN Total Gabon 2017 par ces structures associatives qui ont continué à aller au stade après l’élimination de l’équipe nationale. « Ces associations ont répondu présent à l’appel du président de la République via le ministère de la Jeunesse et des Sports ». Toutefois, il a exprimé son optimisme, après la réussite de cette compétition au Gabon en indiquant que : « je ne doute pas un instant que pour le troisième mandat du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, nous allons organiser le mondial de football ». Avant de conclure en ces termes : « les Camerounais sont venus prendre notre coupe chez eux au Gabon, nous irons récupérer notre coupe au Cameroun chez nous ! » à la faveur de la CAN 2019 qui s’y tiendra.

Après la CAN Total Gabon 2017 pour les seniors, le Gabon abritera à partir du mois de mai, la CAN des U17. Une seconde compétition qui laisserait penser que le Gabon est désormais la terre du football africain, à condition que son équipe nationale y fasse bonne figure.

Dorian Ondo