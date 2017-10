Nadine Patricia ANGUILE à Dakar pour l’inauguration de l’IFEf - Francophonie

Le ministre de l’Education nationale, président de la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernement de la Francophonie, Nadine Patricia Anguile, a pris part ce jeudi à Dakar à la cérémonie d’inauguration des locaux de l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), une institution dont elle préside le Comité de pilotage.

A cette occasion, Anguile a rencontré la Secrétaire générale de la Francophonie, présente sur les lieux aux côtés du Président de la République sénégalaise, Macky Sall. Occasion pour Michaëlle Jean de saluer « un véritable centre d’excellence des expertises francophones, au service des États et gouvernements de la Francophonie et pour la jeunesse ».

L’IFEF, lancé en 2015, est le fruit d’un partenariat riche et constructif entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) avec son réseau de 850 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les Conférences des ministres francophones de l’Education (CONFEMEN) et des ministres de la Jeunesse et des Sports (CONFEJES), l’Université Senghor d’Alexandrie et ses campus décentralisés au service du développement de l’Afrique. Sans compter les partenaires internationaux comme la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l’éducation, l’Agence française de développement et plusieurs autres.

La CONFEMEN est la plus ancienne institution de la Francophonie. Depuis sa création en 1960, elle oeuvre pour la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle et technique. Elle représente un espace de valeurs partagées, d’expertise et de solidarité agissante dans lequel s’enracine l’appartenance au monde francophone. Elle compte aujourd’hui 44 États et gouvernements membres.

Aimé Rodolphe MOUKAMBI BOMA pour Gabonews