Lozo Avenir/NSIA-Vie : Pour une solidarité agissante au côté des orphelins .

Sollicité par Lozo Avenir pour soutenir les enfants orphelins, Nsia-Vie n’a pas hésité et a répondu présent pour donner une plus-value à cette initiative. Certains enfants des villages et ceux d’autres périphéries de certaines communes ont bénéficié des kits scolaires le week-end écoulé. Il s’agit de Boué dans l’Ogooué-Ivindo, de Malendé et Soussa Tsanda dans l’Ogooué-Lolo. Les deux partenaires, à savoir, Nsia-Vie et Lozo Avenir ont compris, comme Nelson Mandela, que l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.

Le projet ‘’Un orphelin scolarisé, un kit scolaire’’ est œuvre humanitaire de l’Association Lozo Avenir qui obéit aux principes de l’action humanitaire. L’humanité, l’impartialité et la neutralité sont autant des principes que prône Lozo-Avenir. Selon le témoignage de l’un des responsables de ce mouvement humaniste « Ces enfants vivent avec des familles qui ont bien voulu les accueillir. Ils n’ont pas accès aux biens nécessaires à leur épanouissement. Nous avons décidé de les assister sans distinction de lieux, de religion, d’ethnie. Nous avons sollicité NSIA-Vie Assurance ».

C’est une initiative que le groupe d’assurance NSIA-Vie a apprécié à sa juste valeur par Théophile MBORO ASSOGHO,le Directeur Général adjoint,dont le prénom signifie simplement, l’ami ou l’Amour de Dieu.



« Venir en aide aux enfants démunis et qui ont la volonté d’apprendre, de s’instruire et de se former, c’est presqu’un devoir », lâche Nancy Bounang. « Les enfants sont heureux. Cela me donne un baume au cœur. Je comprends mieux chaque jour qu’il y a du plaisir à donner qu’à recevoir. Je me réjouis de voir le sourire dessiné sur chaque visage. Que cette année scolaire soit ce que l’amour est au cœur, la lumière aux yeux pour ces enfants, l’avenir de notre cher et beau pays » confesse Théophile de Nsia-Vie, les yeux larmoyant d’émotion et de bonheur.



Avec le sourire aux lèvres, certains enfants bénéficiaires ont témoigné et manifesté leur bonheur. Les jeunes écoliers et orphelins sac au dos et joyeux ont manifesté leur joie. Pour Matangoye : « Je suis content car j’ai un nouveau sac et de nouveaux cahiers. Je vais bien travailler à l’école cette année. Je veux que ces hommes et femmes au bon cœur reviennent l’année prochaine. Je vais bien travailler pour avoir de nouveaux cahiers et nouveau sac. Je promets de bien travailler pour mériter le kit scolaire. Merci à eux et que Dieu les bénisse » .



Reconnaissant, Lozo Avenir,par la voix de Nancy Bounang et Juste Ngabou témoignent leur gratitude. « Le projet Nsia-Vie a décidé de nous accompagner en offrants des kits nécessaires. Cette année nous sommes allés à Booué, Malende, et Soussa Tsanda. Cette expérience nous a permis également d’identifier des orphelins qui bénéficieront de notre aide de manière continue ».

Lozo-Avenir et Nsia-Vie, en Humanistes, ont conjugué leurs efforts au pluriel pour donner la chance à ces jeunes gabonais. Une opportunité d’aller avec de nouveaux kits scolaires pour apprendre et s’instruire. Une nouvelle année qui permettra à chacun d’entre eux de donner le meilleur d’eux et agir au mieux.

Martial TSONGA MBIKA