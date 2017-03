LASTOURSVILLE / OGOUE-LOLO : L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE JAB EN ACTION

« Etre humain, c’est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c’est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure ». Élie Bertrand BABALABATOU, ancien élève et président de cette association, a compris le bien fondé de cette assertion. Née en 2014, l’Association des Anciens élèves du Lycée public Jean Arsène Bounguendza de Lastoursville a été créée dans le but d’encadrer et de soutenir la jeunesse du département de Mulundu.



Entre autres missions, cette association, aux dires de son président, prend en charge des apprenants à travers un certain nombre d’activités pédagogiques. Le bureau de ce mouvement associatif organise des rencontres dites’’ Journée des futurs étudiants’’ à l’intention des élèves de Terminale des Lycée Catholique Saint Claver de Bamboro et ceux du LPJAB. Au cours de cette rencontre, 17 grandes écoles publiques ont été présentées aux futurs étudiants. Ces diverses rencontres permettent aux jeunes de préparer l’après Bac et éveiller en eux, le goût du travail,affirme le premier responsable de l’association.

Certains élèves interrogés à ce sujet, disent salutaires ces actions menées par leurs ainés. « Je suis fier de nos aînés. Ils nous montrent le chemin à suivre et nous motivent à donner le meilleur de nous tout en agissant au mieux. », nous confie Rina Y.M élève en classe de Terminale .Micky MOUPOUNGA quant à lui, élève en classe de Terminale D, estime que ces initiatives inspirent plus d’un et les incitent à se mettre au travail. Ces candidats au baccalauréat session 2016-2017 espèrent trouver ce qu’ils cherchent en mettant en pratique, les enseignements reçus des professeurs et surtout, les conseils de leurs prédécesseurs. Pegivelle KOUMBA, Guinda Lila, MAISSA YOUBI sont aussi d’avis et saluent les actions posées.



Au-delà des actions à caractère pédagogiques, l’Association des Anciens élèves du LPJAB se met au service de la jeunesse du Département de Mulundu. Elle vient en aide à la jeunesse dans le cadre du projet visant à former quelques jeunes dans les métiers de la coiffure et la cordonnerie. ‘’Chez nous, la solidarité a un sens ‘nous précisent les membres de ladite association ;d’où la diversité des actes posés. Comme quoi, il faut travailler à aider les autres, afin de créer une vie meilleure.

Martial TSONGA MBICKA