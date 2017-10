Trésor Public : entre inauguration du poste comptable d’Okala et installation des hauts fonctionnaires promus

La commune d’Akanda au nord de Libreville est désormais dotée d’une Réception Perception située dans le quartier d’Okala. Il s’agit d’une structure moderne entièrement équipée qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor qui vise à rapprocher l’administration publique des usagers en vue d’améliorer la qualité de ses services.



C’est le 19 octobre dernier que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de la Recette perception d’Okala en présence de plusieurs autorités en charge de la comptabilité publique au Gabon. La mise en service de ce poste d’Okala est conforme aux instructions du gouvernement. Dans son propos circonstanciel, Sosthène Ossoungou Ndibangoye, le Directeur général de la Comptabilité Publique et du Trésor a signalé là qu’il s’agissait de « la concrétisation sur le terrain d’une politique de maillage du territoire de nos activités qui vise à rapprocher l’offre publique de ses bénéficiaires et usagers. Comme ses devancières, cette réalisation conjugue trois critères, à savoir la fiabilité du bâti, la fonctionnalité du cadre de travail et la proximité du service offert au public ».

Au sujet de la structure réalisée par la société ENTRACO, il a indiqué qu’elle couvre « une emprise au sol de 900m2 sur un terrain aménagé de 4200 m2. Le bâtiment se compose de 13 bureaux entièrement équipés, 5 guichets situés dans le hall spacieux et une salle de réunion d’une capacité d’accueil de 20 places. La mise en service de la Recette Perception d’Okala qui aura pour effet de décongestionner la Perception de l’Aéroport Léon Mba, intervient dans un contexte particulier marqué par la mise en œuvre du Plan de relance Economique (PRE) ». Après son intervention s’en est suivi de la série d’installation des hauts fonctionnaires promus en Conseil des Ministres du 28 septembre dernier par le Secrétaire général du Budget et des Comptes Publics, Yolande Christiane NYONDA.



A l’issue de ce cérémonial, Jean-Fidèle Otandault, le ministre d’Etat en charge du Budget et des Comptes Publics a invité les promus, qui ont prêté serment en matinée au Palais de Justice de Libreville à faire preuve de probité, de sincérité, et de disponibilité. En effet, pour lui, « la gestion de nos finances publiques et notamment de nos comptes publics est un service public exigeant, qui requiert neutralité et impartialité, au nom du bien commun. Votre métier est connu, mais en même temps, il reste encore mal perçu pour beaucoup de nos concitoyens. L’actualité, la presse et les médias qui s’en font toujours l’écho, parfois pour des mauvaises raisons, n’ont malheureusement pas assez prêté d’attention à votre travail ». Pour le ministre d’Etat, il faut donc de la rigueur dans le travail pour atteindre les objectifs budgétaires prévisionnels.



La Réception Perception d’Okala assurera les services classiques d’un poste comptable à compétence de catégorie 2, à savoir : le recouvrement des recettes publiques, le paiement des dépenses de toutes nature pour le compte de l’Etat (salaires des fonctionnaires, pensions de l’Etat, etc.), la tenue de la comptabilité et à partir de janvier 2018, la gestion financier et comptable de la commune d’Akanda qui sera transférée par la Perception de l’Aéroport de Libreville. Après Nzeng-Ayong, et Owendo en 2015, la Direction général de la Comptabilité Publique et du Trésor poursuit le déploiement de sa stratégie de proximité mise en œuvre depuis 3 ans. Sur un prévisionnel de 4 trésoreries de proximité (Nzeng-Ayong, Pont Nomba, Okala et Melen), 3 ont été réalisées. Selon les responsables de la comptabilité publique, en fonction des disponibilités budgétaires, le prochain cap de cette stratégie de proximité sera l’inauguration de la Trésorerie de Melen.

Dorian ONDO