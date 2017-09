GABON/PRESSE SPORTIVE : Les travaux de l’AGPSI et la tournée inter-fédération

La tournée inter-fédération initiée par l’Association Gabonaise de la Presse Sportive Indépendante (AGPSI), s’est ouverte ce mardi 26 Septembre 2017 à 11h par l’étape de la Fédération Gabonaise de Football dirigée par Pierre Alain MOUNGUENGUI.

Rendre visibles les activités des fédérations sportives, couronner le mérite des meilleurs sportifs gabonais de l’étranger et locaux, nouer des partenariats d’échange, amener les instances dirigeantes du sport, s’ouvrir à la presse sont entre autres objectifs poursuivis par l’association des professionnels de l’information. " Informer notre devoir, se former notre droit ". C’est dans ce principe que l’AGPSI, a initié sa tournée inter-fédération, afin que les journalistes aient accès à l’information pour mieux la traiter et la rendre visible auprès des populations qui chaque jour deviennent de plus en plus exigeantes dans la qualité des informations reçues.

Ces travailleurs intellectuels se feront former en permanence surtout avec le contexte actuel où la concurrence nationale et internationale est très rude auprès des nombreux publics . Ainsi, le président en exercice de l’AGPSI, Rodrigue BEKALE, accompagné de sa vice-présidente Inès NGOUNGA épouse MOMBO, du Secrétaire Général Pacôme IDYATA NGUIMBI et une délégation des membres du bureau directeur François BINET, Pépeh NDONG MEYO, et autres membres a décliné les attentes et aspirations de ladite organisation qui vise à faire bénéficier ses actions à toute la corporation sans distinction aucune. Cette démarche a pleinement rencontré satisfaction du président de la Fégafoot et l’ensemble de ses collaborateurs, qui ont approuvé de tisser des relations de partage, d’échange sans trafic d’influence.

Faisant d’une pierre deux coups, l’AGPSI a présenté au président Pierre Alain MOUNGUENGUI, le projet du trophée des sports qui sera conjointement organisé par l’AGPSI en collaboration avec gazon d’Afrique. Le trophée des sports est donc la récompense du meilleur sportif qui se fera distinguer dans la saison ce au niveau national et international par discipline. Pierre Alain MOUNGUENGUI, a salué l’initiative et la détermination des journalistes issus du secteur privé, en donnant son accord de principe à les faire intégrer désormais dans les missions et autres activités de la Fégafoot. Mais il reviendra à l’AGPSI de proposer le ou les journalistes qui seront retenus pour un événement. Il a aussi rappelé aux journaliste à se pencher sur la question de la spécialisation, qui à tous les coups rend le professionnel de l’information compétent et vendable à tous les points. Il reste ouvert aux hommes des médias, à l’AGPSI pour toute information de football. Le président de la Fégafoot a ainsi émis le souhait de voir les actions de l’AGPSI se pérenniser.

C’est par une remise des attestations du séminaire de recyclage que Jean Paul Mvé Edou a reçu du président MOUNGUENGUI et certains membres de la Fégafoot, un don de dix ballons de foot pour l’équipe de foot des journalistes et la photo de famille que s’est achevée la première étape. Pour des raisons d’agenda, l’étape Fégajudo a été reportée au 5 octobre 2017. Et les autres étapes se poursuivront selon le calendrier établi qui prendra fin le 5 octobre.

PAR INFO 100% LE GABON SPORTIF JB et MTM