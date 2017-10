De l’enfant prodige à indésirable, l’Histoire d’Aubameyang chez les Panthères en 7 dates

De nouveau sélectionné par Antonio Camacho en équipe nationale du Gabon, sans cette fois refuser la convocation comme lors des derniers rassemblements, suite à une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) désastreuse pour le groupe des Panthères, Pierre Emerick Aubameyang vit une histoire tourmentée avec la sélection et le public gabonais. Revenons sur son parcours en sept dates.

11 Février 2009 : La décision

Longtemps convoité un temps par la France, son pays natal, avec qui il jouera un match en équipe Espoir contre laTunisie, il choisira finalement de porter les couleurs du Gabon grâce au désir de son père, Pierre Aubame, alias Aubame Yaya, lui-même ancien international gabonais. Il a décidé d’imiter son père et répondre favorablement à l’appel d’Alain Giresse, alors sélectionneur de l’équipe nationale du Gabon. Il figure dans le groupe gabonais qui affrontera le Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Pierre-Emerick Aubameyang évoluera aux côtés de ses deux frères, Catilina et Willy.

28 Mars 2009 : Soir de premières

Auteur de son premier match et premier but chez les Panthères, qu’il célébrera d’un salto-avant (devenu culte), contre le Maroc à Casablanca (tiens tiens l’histoire va-t-elle se répéter ?) en éliminatoires combinées Can/Coupe du Monde 2010, l’attaquant, qui appartient alors au Milan AC, en prêt à Dijon, marque surtout les esprits ce soir-là par son audace et son association très prometteuse avec Roguy Meye. Il terminera homme du match pour sa première.



06 février 2012 : Comme souvent, c’est le meilleur qui craque.

Ce soir là, cauchemardesque pour les Gabonais, le Mali crée la surprise en éliminant le Gabon, pays hôte qui avait proposé un football chatoyant jusque-là, au terme d’une cruelle séance de tirs au but (1-1 à la fin du temps réglementaire, 5-4 aux t.a.b) en quart de finale de la CAN 2012. PEA lui, quitte le tournoi sur 3 buts, une passe décisive, mais en ayant surtout raté son tir au but.

Pleurant de toutes les larmes de son corps à la fin de la rencontre, et réconforté par ses équipiers, puis par son père. En l’espace d’une soirée, Aubameyang devient le héros malheureux et l’ennemi public numéro 1. Une chanson, assez honteuse, lui sera même dédiée à l’occasion. L’image d’Aubameyang auprès du public gabonais se détériore. Même s’il garde une belle côte auprès de la gente féminine, qui voit en lui l’image du beau gosse au coeur sensible, et plein d’avenir. Elles n’ont pas eu tort.

26 juillet 2012 : Le but olympique

Ce soir là à Newcastle, le Gabon, champion d’Afrique chez les Espoirs, fait jeu égal avec la Suisse (1-1), pour son entrée en lice dans le tournoi olympique. PEA sera l’auteur de l’égalisation à la 45e. Parti à la limite du hors-jeu, le joueur de Saint-Etienne avait été parfaitement servi par le marseillais de l’époque Alexander Ndoumbou. Un but “héroïque”, le premier du Gabon dans l’histoire des JO, pour sa première participation. Historique. Cependant, le Gabon sera éliminé à l’issue de la phase de poules.



7 janvier 2016 : Le sacre de tout un peuple, LA fierté nationale

Soutenu et poussé par tout un peuple, Pierre-Emerick Aubameyang est désigné le soir du 06 janvier 2016, joueur de l’année 2015 en Afrique. C’est la première fois que l’attaquant international gabonais obtient ce distinction honorifique, une première aussi pour un Gabonais tout court. Légendaire.

Avec 143 points, il devança de 7 unités le milieu ivoirien Yaya Touré. Le Ghanéen André Ayew, ancien Marseillais, complétait lui le podium. Même s’il n’avait pas réussi à qualifier son pays pour un énième quart de finale en Guinée Équatoriale en 2015 (un seul petit but marqué face au Burkina Faso), sa distinction il la doit, en grande partie, à ses performances avec Dortmund cette année là.

22 Janvier 2017 : Élimination honteuse et désamour

Les Panthères devaient atteindre au moins les demi-finales de sa CAN, mais il sortira des poules dans une compétition organisée chez elles. Surtout, Aubameyang et ses coéquipiers n’ont jamais été en mesure de passer à la vitesse supérieure pour aller chercher la qualification.

L’attaquant du BVB est alors vivement critiqué pour son manque d’engagement, d’implication et d’efficacité notamment face au Cameroun lors du dernier match de poules. Et ce, malgré ses deux buts inscrits dans la compétition. Ce qui porte son total à 6 buts en Coupe d’Afrique des Nations. Là encore, un chiffre historique, vue qu’il entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la CAN. Et sans conteste le meilleur buteur gabonais de l’histoire de l’épreuve. Mais les statIstiques ça compte pas vraiment quand on perd.



2 et 7 septembre 2017 : Un navire abandonné par son capitaine

Même si les chiffres lui donnent raison, 22 buts en 52 matchs avec les Panthères, cela ne convient à tous les observateurs et fans des Panthères. Ils en veulent plus de l’ancien meilleur joueur, et récent Meilleur buteur de Bundesliga. Ils en veulent davantage de leur capitaine. “Ils lui en veulent de snober certains rendez-vous avec les Panthères, comme ce fameux aller et retour face à la Côte d’Ivoire” où le navire d’Aubameyang, après avoir dérivé à Libreville, s’était miraculeusement redressé à Bouaké sans son capitaine, mais avec un équipage remodelé.



Une situation qui a continué de creuser le fossé le séparant des Gabonais, car dans le même temps, Denis Bouanga est arrivé lors de la CAN (lui a chipé le coeur des fans, et des filles notamment, rire), Mario Lemina et Ibrahim Ndong se sont comportés en leader en son absence, et Axel Meye a enfin été efficace en sélection.

Et si c’était l’heure de la reconquête, à Casablanca, contre le Maroc, là où tout a commencé ? Réponse Samedi soir…

@FreddhyKoula depuis Paris pour Gabonews