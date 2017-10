Pourquoi Maroc - Gabon ne sera pas diffusé au Gabon, et où le suivre ?

Ce samedi 07 octobre, les Gabonais et le monde sportif seront sans doute victimes de la guerre pour les droits de diffusion des matchs de football. Car, suivre le match Maroc - Gabon est déjà un casse tête pour ce qui sont en dehors du territoire marocain ou de sa diaspora. Freddhy Koula vous explique pourquoi.

Alors que le Gabon joue l’un des matches les plus importants de son histoire,ni GabonTV,ni Canal+,moins encore beIN Sports,n’auront le droit de diffuser en direct le match Maroc-Gabon,pour le compte de la phase finale des éliminatoires du mondial Russie 2018.Pour cause ? "Le Maroc fait partie des 3 pays africains (tous maghrébins) à ne pas avoir adhéré à la centralisation des droits TV. La centralisation des droits TV est une initiative de la CAF qui permet à chaque fédération de recevoir de l’argent autrement que par la vente des droits TV. C’est une initiative de solidarité, car les grandes nations n’ont aucun soucis pour vendre les droits TV. Mais, par exemple, qui va vouloir acheter les droits d’un match du type Lesotho - Swaziland ? “

Lagardère Sports, l’Agence qui gère les droits de diffusion de la CAF, n’ayant malheureusement pas les droits de ce match, elle ne peut donc le proposer au Gabon, ni aux télévisions partenaires telles que Canal + ou beIN Sports France. Ce n’est donc pas une question d’argent.

Autrement dit, la télévision publique marocaine a refusé de céder les droits de retransmission des matchs de la sélection à domicile au géant qatari beIN et à CanalSat. C’est donc la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision ( SNRT), via sa chaîne Arryadia, qui diffusera, la rencontre en direct et en exclusivité. Une chaîne accessible gratuitement sur la TNT marocaine, le satellite Hotbird et les principaux fournisseurs d’accès à internet comme Free ou Bouygues Télécom en France.

Conséquence, il va être difficile de regarder ce match d’Aubameyang et les Panthères toujours en course pour la qualification et qui tenteront un coup de poker similaire à celui réussi en terre ivoirienne, le mois passé. Quoi que…

Où et comment suivre le match malgré tout ?

Ceux qui sont en France, peuvent regarder Arryadia sur :



• Free (558),

• Bouygues Télécom (605) et

• SFR (482).



Ceux du Gabon, et du reste de l’Afrique ayant accès à un bonne connexion internet, les solutions les plus simples sont :



• Télécharger l’application mobile, sur apple store ou Play Store : SNRT Live. Vous y trouverez gratuitement la chaîne Arryadia (Canal 3).

• Aller sur le site de la SNRT : http://www.snrt.ma/?lang=fr,

• Le streaming, par un lien partagé sur les médias sociaux (scrutez le hashtag #MARGAB)

• Allez squatter chez le voisin / commerçant marocain qui a son abonnement Satcon… (Rire).

L’ultime solution serait de prier que le Roi du Maroc, Mohammed VI, ait de la compassion pour son pays d’adoption, et intime l’ordre de partager les codes du satellite à Gabon TV par fraternité. Mais là encore, le problème est que le match n’est pas commenté en français, et pas certain que Pablo Moussodji Ngoma se soit déjà mis à l’arabe... Bon match !

@FreddhyKoula depuis Paris pour Gabonews