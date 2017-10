CAN 2018 de Handball – Visite d’inspection de la CAHB à Libreville et tirage au sort de la compétition

A la tête d’une délégation de haut niveau, le Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB), Mansourou AREMOU, effectuera une visite d’inspection du 12 au 16 octobre 2017 à Libreville, la capitale gabonaise, pour s’assurer de l’état d’avancement des chantiers devant abriter la 23ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes de Handball en janvier2018. Il y supervisera aussi le tirage au sort de la compétition.

Au cours de son séjour, la délégation visitera prioritairement le principal chantier de construction du futur palais des sports dont les travaux sont exécutés par une entreprise chinoise. Lors de la précédente visite en août dernier, la délégation de la CAHB s’était réjouie de l’évolution positive de ce chantier.En compagnie des membres de la Fédération gabonaise de handball, les officiels de la CAHB visiteront également le gymnase d’Oloumi dans le 5ème arrondissement et celui du Prytanée militaire situé dans le 3ème arrondissement de la capitale, devant servir de terrains d’entrainement aux équipes nationales des dix pays en lice.



Parallèlement à cette visite des infrastructures sportives, sanitaires et hôtelières dédiées à la 23ème CAN Séniors Hommes de Handball, l’instance faîtière du handball africain supervisera également, à Libreville, le tirage au sort de la compétition.

La cérémonie aura lieu le 13 octobre prochain. Les représentants des différentes équipes qualifiées sont attendus dans la capitale gabonaise pour prendre part à cet évènement.Par ailleurs, la délégation de la CAHB conduite par son président, MansourouAREMOU, sera reçue en audience le 14 octobre par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO, avant de se réunir avec les membres du Comité d’organisation de la CAN de Handball 2018 et les responsables de la Fédération gabonaise de Handball (Fégahand).



Au terme de leur séjour en terre gabonaise, le Président de la CAHB et sa suite donneront une conférence de presse.Le Gabon accueille la 23ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes de Handball du 17 au 27 janvier 2018. Dix équipes nationales prendront part à cette compétition continentale. Il s’agit du Gabon, Égypte, la Tunisie, l’Angola,l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo et le Nigeria. Les pays en réserve sont le Mali et le Burkina Faso.

PM et MTM