CAN 2017 : La Plateforme Nationale de la Société Civile appelle à un boycott actif

Le 9 janvier dernier, entouré de ses pairs, Pasteur Georges Bruno NGOUSSI a présenté les raisons de cet appel. Pour la frange de la société civile qu’il représente, "dans des circonstances normales, une manifestation de cette envergure devrait donner lieu à une très forte mobilisation populaire. Cependant, suite au coup d’état électoral et militaire du 27 août 2016, notre pays est résolument dans l’impasse et plongé dans une crise sociopolitique sans précédent caractérisée par une atteinte délibérée à la souveraineté du peuple, et de violations graves des droits de l’Homme".

Dans ce contexte, pour la plateforme, cette compétition n’est pas la bienvenue, cela d’autant plus qu’on assiste en permanence à " des enlèvements et séquestrations des opposants et des acteurs de la société civile ; des arrestations arbitraires, des emprisonnements pour des mobiles politiques et la persécution des membres de la société civile, des journalistes, des jeunes activistes, des femmes, et des membres de l’opposition démocratique".

Le Pasteur Georges Bruno NGOUSSI n’a pas manqué de revenir sur les résultats, qualifiés de frauduleux de la présidentielle d’août 2016. En effet pour lui, "Ces institutions se sont fourvoyées en procédant à un trafic grossier des résultats de l’élection présidentielle dans la province du Haut Ogooué pour donner la victoire au Président sortant Ali Bongo avec un score astronomique de 95% et un taux de participation de 99,73%. Ce résultat frauduleux, est le fruit d’une conspiration contre la démocratie".

Ainsi, la Plateforme Nationale de la Société civile considère que "dans le climat chaotique actuel émaillé de grèves généralisées, conduisant à des licenciements tout azimut, à une détérioration du climat global des affaires, la tenue de la CAN au Gabon dont le coût s’élève à plus 460 milliards de francs cfa, est une folie, une volonté manifeste de désintégration du pays".

Pour elle, il importe aujourd’hui de résoudre en urgence le problème des salles de classe dans le système éducatif, des infrastructures sanitaires, et des logements sociaux. Pour ces différents mobiles, la Plateforme Nationale de la Société civile Gabonaise a lancé cet appel au "boycott actif de la CAN TOTAL 2017 par tous les moyens appropriés, pacifiques et non violents".

Dorian Ondo