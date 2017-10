REGARD CITOYEN : Le Mouvement le Réveil éveille les consciences

Dans le cadre de la continuité de ses actions en faveur de l’éveil des consciences citoyennes et de la promotion de la démocratie participative en ligne, lancée le 9 mai 2016, le Mouvement le Réveil a tenu à présenter aux médias, le week-end écoulé, un reportage inédit sur la perception de la citoyenneté dans le Gabon profond.

Le projet ‘’Les connexions citoyennes’’ s’inscrit dans un double objectif, briser les barrières du numérique et donner la parole aux citoyens oubliés du Gabon profond. Les initiateurs dudit projet estiment que depuis l’accession du Gabon à l’indépendance , ses populations semblent vivre dans deux mondes totalement différents .



En sillonnant l’intérieur du pays et en discutant avec les Gabonais, le mouvement a découvert des citoyens isolés ,déconnectés de la vie de la cité et surtout ,sont privés de mobilité .C’est une situation qui selon eux, fait perdre des opportunités d’agir sur le fonctionnement de la chose publique et leurs ôte le droit de contrôler l’action des hommes politique.

Le reportage inédit ‘’Regard Citoyen’’ est un condensé de quelques-uns des entretiens avec des citoyens libres. Le Réveil entend donner la parole aux citoyens gabonais privés de plateforme d’expression libre. ’’Il faut donner la possibilité aux uns et autres de pouvoir être au même niveau d’information et surtout faire profiter les Gabonais de l’arrière-pays d’avoir une connaissance sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication’ ’laisse entendre un des membres du mouvement.

Toute chose qui pour les citoyens des provinces, est louable. Ils souhaitent d’ailleurs que cela ne s’arrête pas en si bon chemin. Ces différentes rencontres, disent-ils, nous ont permis de nous exprimer et d’en savoir un peu plus sur notre pays et surtout des nouvelles de notre capitale Libreville. Car estiment-ils :’’Mon peuple périt faute de connaissances’’.

Justin BITEGHE