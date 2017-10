LIBREVILLE/GABON : L’ouverture de deux restaurants « La Croissanterie » dans les stations Total

Les responsables de Total marketing ont procédé officiellement à l’ouverture de deux restaurants « La Croissanterie » dans les stations Total, ce mercredi 4 octobre au Beau-Séjour ; un quartier de la capitale gabonaise, Libreville. Une occasion pour eux de faire de présenter et de faire déguster leurs croissants au public venu pour la circonstance. Le public qui les a d’ailleurs appréciés à leur juste goût.

« Prenez du plaisir, il est dans les assiettes » dixit Jean –Christophe, un des responsables ayant présenté la Croissanterie dans les stations Total ce mercredi à Libreville. Des plateaux remplis de croissants, tout était fin prêts ou presque pour faire saliver les personnes venues pour la dégustation. Heureusement pour eux, la présentation était concise, précise et rapide. C’est avec une centaine de croissants et bien d’autres produits servis à chaud, que Total Marketing les a présentés et offerts au public invité. L’ouverture officielle de sa Croissanterie de Beau-Séjour et ailleurs dans la capitale gabonaise s’inscrit dans l’optique, selon Jean-Christophe, de conquérir la confiance des clients et surtout, satisfaire à leur plaisir. Cette ouverture, aux dires des responsables, illustre également la volonté de Total à satisfaire de plus en plus à la demande de sa clientèle et à les fidéliser à leurs différentes offres de service et d’autres produits. Aussi, veulent-ils offrir une restauration de qualité-prix dans leurs différentes stations-service.



Avec un service de qualité et un personnel professionnel et accueillant, de quoi séduire davantage les clients et d’en attirer d’autres. Justin et Lesly ne disent pas le contraire. Présents à cette cérémonie, les deux communicateurs disent désormais parcourir prêt de 10 km chaque fois en taxi pour venir en acheter. « Cela vaut le coup ! Les croissants ! wow ! j’ai aimé. La qualité est irréprochable, le goût, hum, il est indescriptible. Je viendrais ici tous les matins avant d’aller à mon service. Je vais faire en profiter à mes collègues également.je suis persuadée qu’ils vont aussi apprécier », ce que ne cache pas Lesly qui est tombée sous le charme de la forme et du fond des croissants.



Justin quant à lui, au-delà des croissants, est tombé sous le charme du service. « Le personnel est accueillant. Cela donne envie d’y rester. Le sourire de ces jeunes demoiselles vous aiguise l’appétit et vite fait, la main est dans la poche. Quant aux croissants, c’est le sommet. Coté qualité-prix, c’est l’un des meilleurs services à mon avis ».

Il faut toutefois rappeler que le groupe a été créé en 1977 par Jean-Luc BRET. La Croissanterie compte aujourd’hui plus de 290 restaurants dans le monde, de la première boutique lancée à Paris au dernier restaurant ouvert en Afrique, l’enseigne est devenue un des leaders de la restauration rapide à la française.



Martial TSONGA MBICKA