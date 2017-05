FETE DES MERES : Le couple Mboumba honore celles qui donnent la vie

En rendant hommage aux mères du 4ème arrondissement, Djenn Mickala Mickala soutient l’action de son époux, Noël Mboumba, ministre délégué à l’économie. Les femmes des 14 quartiers du 4ème arrondissement de la partie sud de Port-Gentil ont fait l’objet de toutes les attentions le 27 mai dernier, la veille de la fête des mères du 28 mai. Djenn Mickala Mickala, marraine de la manifestation qu’abritait l’esplanade de la mairie de l’arrondissement cité plus haut. L’épouse du membre du gouvernement a rappelé que chaque année, les mamans sont honorées pour leur amour, leur bonté, leur courage ainsi que pour tous les nombreux sacrifices qu’elles font pour le bonheur de leurs enfants et de leurs familles. « Nous sommes les 1ère à nous lever du lit et les dernières à nous coucher. C’est toujours avec plaisir que nous prenons soin de nos maris, de nos bébés, qui même devenus adultes restent nos enfants » a précisé la marraine de la fête des mères organisée par le couple Mboumba. Ce privilège n’est pas fortuit, car chacun sait le rôle qu’elles jouent et les responsabilités qu’elles ont dans la société africaine particulièrement. Les mères sont honorées aussi pour l’équilibre dans la nation. Dans la foulée de ces manifestations, le comité d’organisation, il y a eu des sensibilisations sur l’hypertension artérielle avec Dr Nathan Mouchenguissi et Dr Angèle Onanga a parlé des cancers féminins et de la contraception.

Danny KOUELE TOLE