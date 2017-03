OGOOUE-MARITIME :LE PNUD LIVRE L’UNITE DE POISSONNERIE D’IDJEMBO

Le 04 mars courant, dans le cadre de ses activités en appui au gouvernement gabonais, le programme Art Gold (Appui aux réseaux territoriaux de gouvernance locale et de développement) né d’un partenariat PNUD/Etat, a inauguré et remis officiellement l’unité de conservation et de transformation des produits halieutiques au village Idjembo à plus de 60 km d’Omboué, le chef-lieu du département d’Etimboué.

Cette inauguration vient contredire les sceptiques qui ne vendaient plus cher le projet. Deux ans d’impatience née d’une longue attente du démarrage des activités de l’unité de pêcherie des activistes du canton Ngowé dans le département d’Etimboué. Le PNUD via le programme ARTGOLD met en marche un aspect du contenu du plan de développement local dudit département.

Le gouvernement gabonais fait face à des difficultés de trésorerie, ce qui serait en partie à l’origine de la longue attente quant à la finition du chantier de cette unité de conservation des produits de pêche.

Le PNUD a décaissé 23349100 frs CFA, il reste 2000000 frs CFA en caisse pour le projet. La réalisation des travaux avec équipement de deux congélateurs de 620 litres et un groupe électrogène de 13kva, a consommé 21000000frs CFA. Durant 6 mois, Art Gold va assister techniquement et financièrement l’association Union pour le développement du canton Ngowé. L’entretien et l’organisation de cette structure exigent un plan de renforcement de capacités, le PNUD l’envisage. Les entrées financières devraient contribuer à l’achat du 3eme congélateur de 620 litres. "Nous avons de quoi tenir la route pendant 6 mois « a rassuré le Coordinateur de zone Art Gold, Jean-Delors Biyogué Les acteurs locaux sont déterminés à changer leur vie en mettant un accent sur l’activité.

L’agence onusienne vient appuyer les efforts des populations et des décideurs locaux. Cet apport s’intègre les objectifs de développement durable dont l’élimination de l’extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. La mise en place de cette poissonnerie d’Idjembo s’aligne sur la voie des ODD ‘’bâtir une infrastructure résiliente tout en promouvant une industrie durable qui profite à tous et encourager l’innovation’’. Le projet est porteur de ressources, Art Gold prospecte d’opportunités d’investissements dans le département d’Etimboué.



Le groupe électrogène fournira de l’électricité aux populations de la contrée, il y a la possibilité de développement d’autres activités génératrices de revenus : la fabrique de glace. Les dividendes des activités de l’Union pour le développement du canton Ngowé seront partagés entre l’association des pêcheurs et le Conseil département d’Etimboué, "Dans l’avenir, nous verserons 25% de nos recettes au Conseil départemental " a rassuré le président du Comité de pilotage de développement local, François Apitha

La lutte contre la pauvreté, l’exode rural, la réduction du sous-développement autant d’impératifs pour l’agence des Nations unies. "Le mandat du PNUD, c’est d’aider le gouvernement à atténuer la pauvreté, c’est d’atteindre les ODD, d’aider les populations à s’autonomiser en développant les petites industries dans les collectivités locales "a souligné Marie Evelyne Petrus Barry du PNUD. La réalisation de cette unité de conservation des espèces halieutiques à Ngowé répond à un couloir du Plan de développement local d’Etimboué qui a été fait avec l’appui d’Art Gold.

DKT