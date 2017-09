GABON/RELIGION : Les musulmans mécontents !!!

Les imams de Libreville, de Port-Gentil et bien d’autres coins du pays se sont réunis ce mercredi 27 septembre à la mosquée Hassan II de la capitale gabonaise pour fustiger le comportement de certains musulmans à l’endroit du grand imam, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Ismaël Océni Ossa et le Conseiller spécial du Rais Ali Akbar Onanga Y’Obegue.



Ils sont mécontents, les imams et d’autres musulmans du Gabon. C’est par une déclaration que plus d’une quinzaine d’imams, venus de tout le pays, ont exprimé leur mécontentement à l’endroit de certains responsables de leur confession religieuse. Ils constatent et estiment que depuis quelques temps déjà, leurs frères musulmans, exposent, insultent, diffament le Président du Conseil des affaires islamiques et le Conseiller spécial du Raïs sur les réseaux sociaux et les places publiques. Choses qu’ils qualifient d’inadmissibles et ne sauraient encore tolérer de tels comportements.



Pour les imams, ces diffamations et injures à l’endroit de leurs autorités religieuses constituent des faits graves d’après le Coran. Il est dit « Ô croyants obéissez à Allah, obéissez au Prophète et à ceux d’entre vous qui détenez le pouvoir. En cas de litige entre vous, référez-vous en à Allah et au Prophète. Si votre croyance en Allah et au jugement dernier sont sincères, c’est la démarche la plus sage et la meilleure voie à choisir », pensée coranique inspirée de la Sourate 4 Verset 59. Ils ont tenu également à réaffirmer leurs soutiens à leurs autorités religieuses et disent être derrière eux et demandent que ces actes de médisance et ces mensonges contre leurs autorités religieuses cessent pour l’harmonie de tous les croyants musulmans du Gabon.

Justin BITEGHE