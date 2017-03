Le Révérend Francis Michel MBADINGA et les Communautés Pentecôtiste, charismatique et de Réveil dans leur diversité ont animé une conférence de presse ce 23 mars à Libreville au sujet de la Convention Evangélique Missionnaire Afrique Centrale(CEMAC) et de leur participation au Dialogue national du 28 mars prochain.

« Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! » c’est par ce passage tiré des Saintes écritures, dans le livre de 2Corinthiens ; 5 :20 que le Révérend Francis Michel MBADINGA a planté le décor de la conférence de presse qu’il a animé dans un hôtel de la place de Libreville.



Reconnaissant les diverses crises qui sévissent le Gabon avec acuité, le Révérend MBADINGA a estimé qu’une des missions principales de l’Eglise et de ses leaders, consiste à jouer leur rôle de régulateur de la société et d’encadreur de conscience ». En situation de crise, poursuit il, ‘’Nos Communautés Religieuses en générale et les Eglises et Communautés Chrétiennes en particulier, en unité de prière, doivent pouvoir, à travers leurs réflexions et analyses des situations souvent conflictuelles qui prévalent dans nos cités, sociétés et nations, apporter des réponses aux problèmes multiformes de leur temps’’.

Le Dialogue national, initié par le gouvernement en place au Gabon, a été aussi évoqué lors de la conférence de presse. Les Communautés Pentecôtiste, charismatique et de Réveil dans leur diversité, sous invitation officielle, prendront part à la rencontre.



Le Révérend Francis MBADINGA et les autres leaders des communautés religieuses ont condamné les crimes rituels,les pratiques homosexuelles et bien d’autres vices en vogue dans le pays.Ils exhortent les Gabonaises et les Gabonais et surtout les politiques de se réconcilier avec Dieu. Parlant du Convention Evangélique Missionnaire Afrique Centrale(CEMAC) qui se tiendra du 02 avril au 09 avril 2017 à Béthanie Port-Gentil.

Martial TSONGA MBICKA