URDP/GABON : EN ROUTE POUR LE DIALOGUE NATIONAL

L’Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP), tendance Théophile MAKITA NIEMBO est favorable au Dialogue national inclusif prôné par le gouvernement gabonais en place. Plus que deux semaines seulement et le Dialogue politique va avoir lieu. Plus précisément, le 28 mars 2017. Les partis politiques de la majorité et de l’opposition s’apprêtent pour y prendre part .C’est le cas de l’URDP ,membre de la coalition des Forces de l’opposition pour le Dialogue.



Les partisans de l’URDP ont reçu ce samedi, le rapport final de leurs travaux, des mains de son président Théophile MAKITA NIEMBO. Le rapport final dont la séance de travail a eu lieu hier vendredi à Libreville. Ce document permettra, aux uns et aux autres, aux dires du président, de divulguer son contenu aux familles, amis et connaissances, afin que les Gabonais s’en imprègnent et comprennent le bien fondé de notre participation au Dialogue. Il faut qu’ils soient mis au courant de ce qui se passe,précise t-il.



Poursuivant ses propos, le président de l’URDP affirme sans ambages que le Gabon traverse une période difficile et sensible. Pour le Président de cette formation politique, favorable aux assises politiques du 28 mars prochain, « Il faut que les Gabonaises et les Gabonais s’assaillent et discutent des problèmes de notre pays. Il faut qu’on discute de la révision de notre Constitution, de nos lois électorales, afin qu’aux prochaines élections, les choses soient plus claires et que les Gabonais s’approprient la démocratie comme ils la veulent. »

Les partis politiques de l’opposition et ceux de la majorité sont attendu le mardi 28 mars pour les discutions du Dialogue national inclusif. Les résultats sont attendus et seront à l’appréciation des Gabonais,qui espèrent,vivre à l’abri des discrimination,des injustices,de la misère et bien d’autres pratiques dénoncées par la société.

MATSOMBI