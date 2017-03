POLITIQUE GABONAISE//LE DIALOGUE DE TOUS LES REGARDS

Les Gabonais attendent un toilettage des divergences politiques au soir des assises du dialogue politique initié par le pouvoir actuel. La température sociale affiche le degré des mécontents. Léon Ababé propose une autre voix, celle du peuple dans sa diversité et, surtout la réconciliation du citoyen moyen avec la classe dirigeante. C’était à Port-Gentil, le 09 mars 2017.

Dans la perspective de l’organisation des prochaines assises politiques au Gabon, « le dialogue politique », le président de la plateforme le Mouvement les Patriotes, Léon Ababé, par ailleurs, président de l’ONG Synergies et homme d’affaires, a devisé avec la presse à Port-Gentil. A l’ordre du jour, l’appel à l’évaluation du Pacte social, cet ambitieux programme de développement initié par Ali Bongo Ondimba et, soutenu par plusieurs personnalités socio-politiques du pays.

L’affairiste et acteur de la société civile, Léon Ababé qualifie ce Pacte social de contrat avec le peuple gabonais qui a accepté de l’assister dans son projet de développement. Il souhaite que chaque signataire établisse un bilan afin de mieux préparer l’avenir. Léon Ababé s’est réjoui de ce que les gabonais veulent se parler à l’issue de l’invitation du Chef de l’Etat au cours du dialogue politique en gestation. La matérialisation de ce vaste rendez-vous impose de transcender les égos, nécessite la réconciliation entre les nationaux. « Les conclusions du dialogue doivent être considérées comme le remède qui soigne, guérit le patient Gabon » a été un peu plus clair l’initiateur de la rencontre avec les journalistes dans la capitale économique.

Il s’agit de voir les gabonais se parler sans exclusion et sans tabou. Il voudrait, par ailleurs, que des discussions se tiennent à l’intérieur du pays simultanément que s’organiseront les travaux du ‘’dialogue national’’ à Libreville. « Nous sommes une nation, une et indivisible » a souligné Léon Ababé, entre temps, il a demandé aux gabonais de bannir le gabono-pessimisme. Durant ce nouveau septennat, le changement de mentalité, de façon de faire, d’agir et les méthodes de gouvernance, doit se positionner tel un impératif pour accompagner Ali Bongo Ondimba à réussir sa politique de développement du pays.

L’homme d’affaires, Léon Ababé, ancien président de la Fédération gabonaise de football, leader des associations Synergies et Mouvement des Patriotes, qui a échangé avec les journalistes, estime que le Pacte social du président Ali Bongo Ondimba, est un contrat avec le peuple gabonais afin de l’accompagner dans son projet de développement du pays et de partage. Lors de ces assises, chaque participant est attendu avec des schémas pouvant booster ou accélérer le processus d’amélioration de vie de chaque citoyen.

Le président de la plateforme le Mouvement les Patriotes, affiche clairement son intention d’appeler le gouvernement à soigner les inégalités issues de la fracture sociale que connait le Gabon. Le Gabon est à la croisée des chemins, il va vers un dialogue politique d’intérêt capital. « Le dialogue national ne doit pas être, de l’avis de l’opinion, un rassemblement de salon ou de petits arrangements qui conforteraient le citoyen dans son état de divorce manifeste avec la classe dirigeante » suggère Léon Ababé qui n’a pas fait mystère des motivations de son adhésion au dialogue lancé par le président de la République.

DKT