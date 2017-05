POG/GABON : Le PDS au contact de ses électeurs

Les élus municipaux du Parti pour le développement et la solidarité sociale « PDS » du 2ème arrondissement de Port-Gentil ont mobilisé les populations et potentiels électeurs pour un compte-rendu du Conseil municipal (Gabonews) :

A l’initiative du Conseiller municipal et conseiller du ministre en charge de la réforme de l’Etat, Michelle Rolande DELO a saisi l’opportunité pour réunir les populations acquises au Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) dans le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, pour rendre compte des travaux de la session ordinaire du 18 mai dernier de la mairie. Cette élue municipale s’est entourée de certains ténors du parti de Me NDAOT REMBOGO qui, ont à tour de rôle expliqué l’intérêt de voter le budget primitif de la commune de Port-Gentil au-delà les positionnements divergents.

La diversification de l’économique du pays est une vision que le parti ‘’orange’’ voudrait développer. Chaque état-major politique se prépare à affronter les prochaines législatives au Gabon. Ce qui donne un prétexte juste aux responsables du PDS à mobiliser les populations potentiellement électrices. 17 nouvelles cellules ont été présentées aux dirigeants de cette formation politique soutenant l’action du Chef de l’Etat gabonais. La pérennité de la paix est une préoccupation pour le leader de ce parti. Cette pérennité de la paix passe également par une réforme au niveau de l’Etat. Ce n’est pas un hasard si le ministre Joël PONO occupe ce portefeuille dans l’actuel gouvernement.

Danny KOUELE TOLE