MEDIATEUR/PRIMATURE : LAURE OLGA GONDJOUT CHEZ EMMANUEL ISSOZE NGONDET

Laure Olga Gondjout, Médiateur de la République gabonaise était l’hôte d’Emmanuel Issoze Ngondet, Premier ministre et Chef du gouvernement gabonais. Il a été question pour les deux personnalités de passer en revu le fonctionnement de l’institution du Médiateur de la République et bien d’autres questions d’actualité.

Aussi, Laure Olga Gondjout a-t-elle évoqué avec Emmanuel Issozé Ngodet, la possibilité d’obtenir les textes d’application et voir dans quelle mesure, le gouvernement gabonais peut apporter son soutien pour la création de l’Association des Médiateurs de l’Afrique centrale.



Pour madame le Médiateur de la République, le Gabon est tenu au succès de la création de cette association, vu que le pays est à la tête de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Elle a également souhaité le renouvellement de ces rencontres avec le Chef du Gouvernement de sorte que le rôle du Médiateur soit renforcé et être mieux connu des Gabonais.

Selon Laure Olga Gondjout, l’institution du Médiateur doit être visible et accessible, aussi avoir un siège digne du nom. Elle a, dans cette même optique, affirmé que le Premier ministre s’est engagé à rendre l’institution plus performante qu’elle ne l’a été.’’C’est la première institution qui a été créée à l’issue de la Conférence nationale de 1990 et aujourd’hui, nous sommes la lanterne rouge’’ regrette t-elle.

