Le Premier ministre pose la première pierre de la future salle de spectacle CanalOlympia de Port Gentil

Le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, a posé ce mardi la première pierre de la salle de cinéma et de spectacle CanalOlympia de Port-Gentil, un futur espace à vocation polyvalente destiné à faciliter l’accès à la culture et au divertissement.

Implanté sur le site de l’ancien foyer Roger Buttin, dans la partie sud de la ville, ce complexe dédié au divertissement familial et aux découvertes culturelles intègre le réseau conçu par le groupe Vivendi (France), et déjà implanté au Cameroun, en Guinée, au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal.

Imaginé comme un véritable catalyseur du développement des talents continentaux, CanalOlympia a à cœur de révéler les artistes locaux, de les produire et de leur permettre d’être en contact avec leur public dans des salles modulables (300 personnes en configuration intérieure et plusieurs milliers de personnes en configuration extérieure), dotées des équipements de projection et de sonorisation numériques les plus modernes, et énergétiquement autonomes grâce à des panneaux solaires.

Le contrat de bail avait été signé le 11 septembre dernier à Paris entre la Mairie de Port-Gentil représentée par le maire, Bernard Aperano, le groupe Vivendi représenté par Corinne Bach, présidente de CanalOlympia, et le gouvernement gabonais représenté par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique, de la Culture, des Arts et Traditions, chargé de l’éducation populaire et de l’instruction civique, Alain-Claude Bilie-By-Nze.

PRIMATURE