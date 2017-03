GABON POLITIQUE : L’URDP PARTANTE POUR LE DIALOGUE NATIONAL

Les jeunes de l’Union républicaine pour la démocratie et le progrès (URDP), tendance Théophile MAKITA NIEMBO, appellent les responsables de leur formation politique, à répondre présent au dialogue national inclusif et sans tabou. Dialogue initié par le gouvernement actuel. C’était le week end écoulé lors d’un point de presse à Libreville au Gabon.

La jeunesse de l’Union républicaine pour la démocratie et le progrès (URDP), par la voix d’Alda Véronique IBOUANGA, responsable des jeunes, a salué la volonté et la clairvoyance de Théophile MAKITA NIEMBO pour avoir accepté de participer au dialogue national inclusif et sans tabou.Dialogue national initié par le pouvoir en place. Ledit dialogue constitue pour ces jeunes, une véritable voie de sortie de la crise sociopolitique qui secoue actuellement le Gabon. Aussi, ces jeunes l’ont-ils manifesté leur soutien inconditionnel. Soutien, disent-ils, pour la sage et courageuse décision d’avoir pris ses responsabilités face à la situation actuelle du pays.



Pour ces jeunes, leur choix est désormais porté, non seulement vers la reconstruction d’un meilleur plan social, culturel et économique du pays, mais également vers l’amélioration du climat des affaires...la promotion des PME et PMI, afin de booster l’économie.

Jean Hilaire MOMBO, le secrétaire général de l’URDP tendance MAKITA NIEMBO, est aussi favorable au Dialogue national.Il a d’ailleurs félicité les jeunes pour cette initiative. Selon lui : « Une concertation de l’ensemble des acteurs politiques du pays se trouve être la seule voie pour conduire le peuple gabonais vers une consolidation des valeurs démocratiques et républicaines, de paix, d’unité nationale et de respect de la dignité humaine. »

Ayant religieusement écouté les appels des uns et des autres, Théophile MAKITA NIEMBO a exhorté ses partisans à se focaliser vers l’avenir. « Je vous exhorte d’aller chercher celles et ceux de votre génération qui hésitent encore. L’heure est à la réconciliation, à la reprise des activités pour un Gabon fort, unis dans la paix » peut il laisser entendre. Il ne fait aucun doute, pour Théophile MAKITA NIEMBO,Jean-Hilaire MOMBO et la jeunesse de l’Union républicaine pour la démocratie et le progrès,que la participation au Dialogue national inclusif et sans tabou est une voie de sortie du malaise sociopolitique actuel dans lequel le pays est pris au piège.

TSONGA MBICKA