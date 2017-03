GABON/POLITIQUE : GUY NZOUBA-NDAMA PRESIDENT DU PARTI ‘’LES DEMOCRATES’’

L’annonce avait déjà été faite par Séraphin Davin AKURE.L’annonce du congrès dit de la mutation de sa formation politique, l’Alliance pour un nouveau Gabon qui est désormais devenu ’’Les Démocrates’’. Guy NZOUBA-NDAMA prend la présidence de ce nouveau parti de l’opposition gabonaise.



Le président de Les Démocrates a, au cours de son allocution, appelé les Gabonais à se rassembler autour des valeurs de solidarité, de fraternité, d’entente dans la différence et surtout, à la célébration de nos particularismes, comme source de l’enrichissement mutuel et symbole de notre riche identité nationale. Aussi, a-t-il appelé les uns et les autres, à se battre pour la démocratie et la justice. A ce propos,’’Mokombo’’ comme aiment l’appeler ses partisans, estime que : « Sans démocratie réelle ni justice, il n’y a point d’Etat de droit qui vaille. Et en l’absence d’un Etat de droit, point de développement dans son contexte économique concurrentiel… »

Ce samedi 11 mars 2017 reste pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, une date mémorable. Une date qui permet de faire définitivement le deuil du Parti démocratique gabonais (PDG) dont il était, durant plusieurs décennies, un des hauts cadres. Guy NZOUBA-NDAMA a rendu un grand hommage à tous les Gabonais épris de justice, de paix qui se battent pour le Gabon à l’abri de la peur et du besoin .Mention spéciale a été faite à Davin AKURE et surtout à Jean PING, qui pour lui, est le Président légitime du Gabon.

MATSOMBI