Le groupe de travail des femmes leaders pour la paix et la sécurité du Gabon (GTFLEPS) en atelier, piloté par Pépécy Ogouliguende, Coordonnateur général, a animé un atelier de synthèse, ce mercredi à Libreville. Une rencontre au cours de laquelle le rapport d’activités 2016, le plan d’action 2017-2018 et la restitution du programme de la Haye sur la résolution des conflits financés par l’Union africaine et les questions de dialogue politique ont été les points à l’ordre du jour.

« Si nous voulons aboutir à un véritable accord de Paix, il faut que les différentes composantes de la société, notamment les femmes, soient au premier plan pour atteindre les objectifs de ladite Paix » dixit Pépécy Ogouliguendé.



Le rapport d’activités 2016, le plan d’action 2017-2018 et la restitution du programme de la Haye sur la résolution des conflits financés par l’Union africaine et les questions du dialogue politique ont été les points à l’ordre du jour de l’atelier du groupe de travail des femmes leaders pour la paix et la sécurité au Gabon.

Ledit atelier était aussi une occasion, selon sa Coordonnatrice générale Pépécy Ogouliguendé, un moyen de promouvoir la résolution 13/25 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la Paix. Aussi, était-il question, toujours selon la Coordonnatrice générale, de sensibiliser les femmes, les outiller de façon concrète afin de participer au processus de Paix.



Le Groupe de travail des femmes leaders pour la Paix et la sécurité du Gabon s’investit pour informer les femmes de leurs droits. Il a l’ambition de conduire les femmes, représentant les 52% de la population gabonaise, à contribuer activement à la promotion et à la préservation de la paix.

Le Groupe de travail des femmes leaders pour la paix et la sécurité du Gabon (GTFLEPS) a été mis en place le 22 septembre 2016, à la suite de la crise postélectorale née des élections présidentielles du 27 août 2016. C’est une plate forme nationale d’échanges ; de coordination et d’harmonisation des actions des organisations de la société civile et autres acteurs en faveur de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

TSONG YA MBICK