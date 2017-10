GABON : Le BDC accuse le PDG du mal du pays

Le Bloc démocratique chrétien(BDC) et son Secrétaire général exécutif, Guy-Christian Mavioga ont animé une conférence de presse ce lundi à Libreville. Une conférence de presse au cour de laquelle, le leader de cette formation politique de la majorité présidentielle pointe du doigt au Parti démocratique gabonais(PDG), parti au pouvoir et de la majorité présidentielle.

« Le PDG est le Premier Danger du Gabon" dixit le leader du BDC . C’est dans une conférence de presse multicolores, animée que Guy-Christian Mavioga, Secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien (BDC) a libéré publiquement ces propos. Il était question non seulement pour le leader du BDC de célébrer les huit ans d’anniversaire du chef de l’exécutif au palais de bord de mer, mais surtout, fustiger le comportement du Parti démocratique gabonais(PDG), parti au pouvoir et de la majorité présidentielle.



Pour Guy-Christian Mavioga, il ne fait aucun doute, le PDG pose problème et c’est lui qui ne respecte pas les institutions de la république. Sans aucune hésitation et sans crainte, le Secrétaire général exécutif du BDC a pointé du doigt accusateur au PDG :

« A mon humble avis, le PDG est la locomotive de la Majorité et du pays, mais cette locomotive pose problème aujourd’hui. Car ceux qui insultent viennent du PDG. Ceux qui ne respectent pas les institutions de la République viennent du PDG. Ceux qui s’opposent au régime en place viennent du PDG. Ceux qui froissent le drapeau de la République viennent du PDG … ».



Guy-Christian Mavioga a toutefois rappelé que lorsqu’ : « Une machine est vielle, elle finit par coûter chère en changeant des pièces tous les jours ». Il estime par conséquence, qu’Ali Bongo Ondimba doit créer son propre parti politique. Un parti, dit-il, serait un grand rassemblement populaire pour le développent de tous. Un grand rassemblement dans lequel nous serons capables de le suivre, pourquoi pas autrement, pour dissiper tout malentendu !

MTM