France : un sit-in devant l’Ambassade du Gabon pour dire « non à la CAN 2017 »

Paris, 22 décembre (Gabonews) – Le mouvement citoyen gabonais du Ranelagh a organisé hier, un sit-in devant l’Ambassade du Gabon en France pour dire « non à la CAN 2017 au Gabon ».

Sur les différentes banderoles et pancartes tenues par les manifestants, les passants et autres badauds pouvaient entre autres lire : « Pas d’école, pas de CAN au Gabon ».

Ranelagh c’est le parc situé à un jet de pierre de la chancellerie gabonaise à Paris. Il est devenu le lieu de la contestation des gabonais proches de l’opposition depuis le 27 août dernier.

Jarele SIKA