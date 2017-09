Ali Bongo à l’ONU : « Pour sa part, le Gabon ne déviera pas de sa trajectoire »,

A la tribune de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le président gabonais Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé le 21 septembre dernier l’engagement du Gabon en faveur de la sauvegarde de l’Accord de Paris, lors de la prochaine COP, début novembre. Avant de rappeler que tout son gouvernement travaille au bienêtre des populations et des pays de la sous-région.



Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé avec conviction qu’il ne peut y avoir de développement sans paix, à l’occasion de l’allocution qu’il a prononcée jeudi à la tribune des Nations unies, dans le cadre de la 72ème session ordinaire de l’Assemblée générale organisée sur le thème : « Priorité à l’être humain : paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Devant un parterre de chefs d’Etat, Ali Bongo Ondimba a rappelé l’importance de concilier sécurité et développement durable pour le bien-être de tous les peuples. Suivant cette logique et au vu des différentes crises que traverse le continent africain, notamment en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA), le chef de l’Etat a plaidé en faveur d’une présence permanente de l’Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies dont la mission première est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde.

Pour le cas de la République centrafricaine qui a fait l’objet d’un tête-à-tête mercredi entre le numéro un gabonais et le Secrétaire général de l’ONU, Ali Bongo Ondimba a confirmé l’engagement du Gabon dans le processus de pacification de ce pays voisin par « le maintien de la présence du Gabon, dans ce pays frère, au sein de la MINUSCA », force militaire onusienne déployée depuis trois ans en terre centrafricaine. En sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), le Président de la République a également salué le rôle joué par cet important outil de gouvernance sous-régionale dans la lutte contre le terrorisme et s’est notamment félicité de la tenue prochaine d’un sommet conjoint CEEAC/CEDEAO sur ce fléau.

Dans ce même esprit d’action concertée, le chef de l’Etat a appelé toutes les nations à mutualiser leurs efforts et à coopérer davantage pour relever un autre défi : celui de lutter contre le braconnage, qui menace la paix et la sécurité en Afrique. Affichant clairement sa volonté de poursuivre sur la voie de l’amélioration des conditions de vie du peuple gabonais par l’implémentation d’une politique favorisant l’égalité des chances, le Président de la République a appelé tous les gouvernants à prendre collectivement conscience de l’importance de lutter contre le changement climatique pour offrir aux populations une vie décente sur une planète préservée. « Pour sa part, le Gabon ne déviera pas de sa trajectoire », a assuré Ali Bongo Ondimba, s’agissant de l’engagement du Gabon en faveur de la sauvegarde de l’Accord de Paris, lors de la prochaine COP, début novembre.

Dorian.ONDO