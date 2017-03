PORT-GENTIL/36 PRISONNIERS RECOUVRENT LEUR LIBERTE

Le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Patrice ONTINA a présidé ladite en présence des autorités judiciaires de la province notamment le Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Port-Gentil, Fabrice BELEBELET OYINGHA. La maison d’arrêt du chef-lieu de l’Ogooué-Maritime comprenait jusqu’au 24 mars dernier, 149 condamnés sur un effectif total de 468 prisonniers. Parmi, les 57 détenus condamnés, 36 ont été libérés d’office dont 32 Gabonais et, 04 étrangers (1 Camerounais, 1 Ghanéen, 1 Sénégalais et 1 Marocain). Ces derniers ont été rapatriés pour défaut de cartes de séjour.



S’adressant aux bénéficiaires de la mesure du Président de la République, le Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Port-Gentil, Fabrice BELEBELET OYINGHA a dit que cela a été mis au compte de l’erreur le fait d’être passé par la privation d’aller et de venir. 17 pensionnaires de la prison de la localité bénéficient d’une réduction de peine. 4 condamnés à réclusion criminelle à perpétuité. Ils sont tous Gabonais, toutefois, les peines ont été revues à 30 ans. « C’est parce que vous n’avez pas compris que la société est régie par des textes. Il y a des lois : vous n’avez pas le droit de soustraire le bien d’autrui, vous n’avez pas le droit de porter atteinte à l’intégrité d’autrui, vous n’avez pas le droit de faire usage de stupéfiants » a rappelé le gouverneur, Patrice ONTINA. C’est votre propre santé que vous abîmez, a-t-il relevé.

Cette remise gracieuse de peine à près d’une quarantaine de détenus de la prison de Port-Gentil est en application du décret n°00054/PR/MJDHGS du 15/02/17 selon les dispositions prévues dans l’article 23 de la Constitution.

Danny KOUELE TOLE