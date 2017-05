Omboué/Port-Gentil : Le chantier routier se poursuit

Contrairement à ce qui se disait, les travaux d’exécution de la route reliant les villes de Port-Gentil et Omboué dans la province de l’Ogooué-Maritime aux autres localités du Gabon, se poursuivent. Des reporters ont effectué le déplacement pour un réel « toucher du doigt ». Le chantier de CRBC avance avec assurance, affirme Thierry Bouyou du Bureau provincial de l’AGP. Les gens parlent trop sans rien vérifier, s’offusque-t-il. La route Omboué/Port-Gentil est l’un des projets phares du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. Les ouvriers sont visibles le long des 93 km que ce que soit sur les ponts ou complètement à terre. Des groupes de travailleurs se relaient. Cette route focalise les attentions des Portgentillais, mais encore mieux, les populations de la commune d’Omboué avec à peine 1500 habitants. Des opportunités économiques trottinent déjà dans les têtes. « Je sais que la route va pousser les gens originaires d’Omboué à revenir plus souvent au village » espère Orphée Ogoula, un jeune cadre de la ville. Les attentes sont nombreuses pour Omboué. L’édile de la ville envisage l’agrandissement de la commune, la construction d’un carrefour culturel et touristique. « Déjà, faut-il dire que le nouveau plan de développement, d’urbanisation d’Omboué, prend en compte plusieurs facteurs touristiques » indique le maire, Joseph Aregagano. Le voyage d’Omboué a permis d’éviter les bruits de couloir. Les travaux se poursuivent, les Chinois tiennent à respecter les délais contenus dans le cahier de charges d’avec les plus hautes autorités du pays.



Danny KOUELE TOLE