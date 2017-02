Olam Bitam : l’entreprise aménage le tronçon Bitam - Okok – Batouri

Sur un linéaire de 30 kilomètres, des engins procèdent aux travaux d’ensoleillement, de dégagement et de latéritage sur cette route qui, selon les villageois, était complètement dégradée et ne facilitait plus les déplacements. « On a des difficultés pour transporter la marchandise. C’est compliqué d’aller à Bitam, les véhicules acceptent difficilement d’arriver ici » nous explique un habitant d’Okok village.

Les travaux effectués par Olam sur cette route vont permettre de circuler facilement en temps de pluie et fluidifier la communication entre les habitants situés sur ce linéaire.

Le chef de chantier, Michel Abessolo souhaite achever le travail plus tôt : « nous cherchons à réaliser ce travail avant la grande pluie. Ce trajet est très difficile à parcourir, Bitam – Okok ça pouvait vous prendre 4 jours de route, mais là, il y a des taxis qui viennent déjà ».

L’aménagement des routes est l’une des premières préoccupations posées par les villageois à Olam et qui est contenue dans le contrat social que la société se doit d’exécuter.



En effet, au-delà de cette infrastructure routière, l’exécution de ce contrat social a déjà pris en compte, dans les villages impactés, la construction des logements pour enseignants, la réhabilitation et la construction des écoles et dispensaires, la construction des logements pour les infirmiers, le rajout des salles de classes, des terrains de football, des pompes hydrolyques, des panneaux solaires, des corps de garde ainsi que la construction d’un poste de gendarmerie. Ces actions sociales se poursuivent encore dans plusieurs villages.

PC