ENTRETIEN ROUTIER/La ruelle de Venez-voir perd sa robe…

Au quartier Venez-voir, non loin de la résidence de la défunte Rose Francine Rogombé, ancienne présidente de la République par intérim, l’état de la route dévoile une absence d’entretien et accentue les difficultés de déplacements des riverains.

Si le Gabon doit encore produire beaucoup d’effort pour construire ses routes, l’entretien de celles existantes est tout aussi d’actualité. Dans la capitale, les habitants des quartiers populaires éprouvent d’énormes difficultés à se déplacer. Ici, la ruelle traversant le quartier Venez-voir, dans le troisième arrondissement qui abrite aussi le centre-ville, présente un aspect peu moderne.



Quasiment coupée en deux par un grand trou, cette voie se transforme progressivement en piste d’éléphants. Une situation qui exige aux automobilistes plus de vigilance. Le parcours du trajet prend alors plus de temps et les clients des transports en commun doivent patienter longtemps pour avoir un taxi.



La situation des routes des quartiers pauvres du Gabon a une conséquence directe sur l’économie des ménages. Un parcours qui devrait couter 100 ou 200 fcfa peut atteindre 1000, 1500 ou plus. Les transporteurs refusent de risquer leur véhicule pour de petites sommes qui ne leur permettraient pas de réparer les pannes. Depuis sept ans, tous les gouvernements d’Ali Bongo Ondimba, le Chef de l’Etat, ont construit environ 634 km de route.

