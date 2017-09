COUPE DE FRANCE. Cinq Gabonais font le bonheur d’un club breton

Le 4e tour de la Coupe de France se déroulait le week-end dernier. Et quelques Gabonais étaient concernés par ces matchs “ de football pur ” toujours plein de cartons et surprises. Parmi ces surprises, cinq jeunes gabonais, joueurs de l’US Goélands, un des clubs de la ville de Lorient, qui ont marqué de leur empreinte le match US Goélands - Pluvigner (4-4, 3-2 t.a.b).



Dans une période où les footballeurs de talents sont pour le moment une denrée rare au Gabon, Rodron Mbingui, Dalouta Mouyoumbi, Rodrigue Bilong, Jeff Biloungou et Isaï Ngoma ont réalisé une de leurs meilleures prestations pour battre les Keriolets Pluvigner après une intense séance de tirs au but (3-2) samedi, au Stade André Cheval.



Si les anciennes pépites du CMS, Rodron Mbingui 20 ans (doublé, 11e et 103e) et Dalouta Mouyoumbi 20 ans (93e) ont inscrit les 3 des 4 buts de leur équipe, Jeff Biloumbi lui a régné dans l’entrejeu, tant dans l’impact physique que par sa justesse technique. Quant à Rodrigue Bilong, 19 ans, que les Lorientais voient déjà comme le successeur de Bruno Ecuele Manga, a été solide et serein comme à son habitude dans l’axe de la défense malgré le terrain glissant. Isaï Ngoma 16 ans, arrivé cet été et lui aussi formé au CMS, aura joué 12 minutes, suffisantes pour apporter sa touche technique au milieu.

Il faudra attendre le tirage pour savoir qui sera leur prochain adversaire. Mais en attendant, les cinq mousquetaires gabonais du Goelands Larmor Plage continuent leur apprentissage en division d’honneur, et rêvent, non seulement d’un parcours à la Queuvilly en Coupe de France, mais pourquoi pas, d’une carrière individuelle à la Ecuele, Lemina, Bouanga et Ndong, tous idoles du principal club de la ville, FC Lotient.

@Freddhy KOULA depuis Lorient pour GABONEWS