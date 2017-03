PORT-GENTIL : TROIS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES RECEPTIONNENT LEURS TABLES-BANCS

Ce don de tables-bancs vient soulager les responsables des établissements concernés par cette 1ère phase. A l’instar les autres bassins pédagogiques du pays, l’Ogooué-Maritime connait le phénomène des effectifs pléthoriques. Cet élan pour la promotion de l’éducation est salué par les bénéficiaires. Ces 420 tables-bancs vont être partagés entre les lycées Joseph AMBOUROUE AVARO, Thuriaf BANTSANTSA et le CES du Parc où s’est déroulée la cérémonie de remise du lot de tables-bancs, soit 140 tables-bancs chacun. « Nous sommes très reconnaissants de cet élan gouvernemental et remercions vivement les plus hautes autorités du pays » a souligné, Nicaise NKOMA au nom des responsables de l’administration scolaire, par ailleurs, proviseur du lycée Joseph AMBOUROUE AVARO. Surpris assis sur l’un des tables-bancs, Israël affirme que ces bancs sont de bonne qualité.



Cette dotation permettra, certainement, aux enseignants de travailler dans des conditions améliorées. « Nous devons offrir un meilleur avenir à chaque enfant » a relevé le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Patrice ONTINA. Ce geste est conforme à l’ambition du gouvernement, qui cherche à offrir de nouvelles conditions aux élèves.

Danny KOUELE TOLE