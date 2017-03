GABON EDUCATION : LES ELEVES DE MOANDA DANS LA RUE

Ils craignent que l’année soit blanchie. Les élèves des établissements secondaires sont descendus dans les rues de Moanda, ce matin du lundi 13 mars 2017.Cette grève dans la ville minière du Haut-Ogooué fait suite à celle de Franceville la semaine dernière. Ces lycéens et collégiens, comme bien d’autres apprenants du Gabon, revendiquent le paiement de leurs différentes bourses scolaires. Aussi, expriment-ils leur mécontentement pour faute de certains enseignants dans les salles de classe.



Tous les établissements secondaires ou presque étaient au rendez vous. On pouvait voir inscrit sur leurs banderoles : « Non à la médiocrité ! Nous sommes l’avenir de demain ! Payez les professeurs pour sauver l’école gabonaise ! Non à la violence sur les élèves ».Des revendications, qui, pour certains parents dans le silence coupable, sont toutes légitimes.

Un taximan de la cité minière confesse n’avoir jamais vu les élèves aussi nombreux, marcher : « J’ai vu les élèves du Lycée Technique Fulbert Bongotha, Rigobert Landji, Saint Dominique, même Henry Sylvoz…Tous les élèves ,en tenue, ont battu le pavé pour exprimer leur mécontentement. Ils ne veulent pas entendre parler de l’année blanche au Gabon.

Mais à l’allure où vont les choses, l’on constate pour le regretter, que le niveau scolaire a considérablement baissé. Mais seulement, les élèves disent que l’année scolaire peut prendre toutes les couleurs, sauf la blanche.

