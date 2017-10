Filière bois : La BAD va aider à la mise en place d’un éducateur spécialisé au sein de la GSEZ

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Émergent a été récemment concrétisé avec la signature à Libreville d’une convention entre les différentes parties prenantes. La Banque Africaine de Développement va appuyer financièrement le projet à hauteur de 112 792 920 FCFA. Parmi les objectifs de cet incubateur à venir, il y a la professionnalisation des entrepreneurs du secteur pour un meilleur rendement.



C’est le 6 octobre dernier que la signature de la convention visant à mettre en place un espace d’incubation au sein du cluster de la Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok a été signée. Les signataires de cette convention, notamment le Ministère des Petites et moyennes entreprises (PME), l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), Junior Achievement (JA) Gabon et Gabon Wood hub ont rappelé à tour de rôle la nécessité pour l’Etat d’accompagner les entrepreneurs du secteur.

Il s’agira pour cet espace de soutenir 20 jeunes de 16 à 25 ans diplômés de la filière à suivre des formations courtes et qualifiantes dans le domaine du bois, en vue de mieux s’insérer dans le monde du travail au sein du cluster bois dans la ZES de Nkok en alternance sur les filières de finition d’objets en bois et de conception et design sur imprimante 3D. Le Cluster est un site industriel déployé sur 50 000 m2 au centre de la Zerp de Nkok, pour héberger plusieurs dizaines de fabricants de meubles, locaux et étrangers. Il a été conçu pour que chaque fabricant de meubles dispose de son propre atelier de 500 m2 ou plus et puisse y développer sa production.



Pour Nina Abouna, la Directrice générale de l’ANPI, « Cette initiative va grandement contribuer à la création d’entreprises de jeunes et de femmes qui, par le biais de formations pragmatiques, auront les capacités techniques en matière d’auto-emploi et pour développer leurs compétences entrepreneuriales ». Elle a par ailleurs indiqué que le recrutement des jeunes candidats démarrera en novembre prochain. L’ambition à terme est de permettre aux opérateurs Gabonais d’exporter des meubles qui répondent aux standards internationaux.

La concrétisation du projet via cette signature intervient trois mois après un protocole d’accord signé à cet effet, le 24 juillet dernier, entre les ministères en charge de la Forêt et des PME visant le renforcement des capacités des jeunes promoteurs gabonais dans le secteur de la transformation du bois. L’ouverture dans un avenir proche des deux premiers espaces d’incubation des filières agricoles et hydrocarbures facilitera le lancement de ce troisième espace labellisé JA Gabon sous le patronage du Ministère des PME, chargé de l’entreprenariat national et de l’insertion des jeunes.

Dorian ONDO