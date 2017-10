Comptabilité publique : 14 Comptables publics prêts à servir l’Etat

C’est au Palais de Justice de Libreville que s’est déroulée le 19 octobre, l’audience solennelle d’installations, de prestation de serment des magistrats de la Cour des comptes promus lors du Conseil Supérieur de la Magistrature en séance du 7 septembre dernier, et des Greffiers nouvellement affectés à ladite cour. Il s’agissait aussi pour cette audience de procéder à la prestation de serment des Comptables publics nommés par le Conseil des Ministres du 28 septembre 2017.



C’est en présence du ministre d’Etat, ministre du Budget et des Comptes publics Jean-Fidèle Otandault, et bien d’autres invités attachés à la gestion des Comptes publics que cette audience présidée par le président de la Cour des comptes Gilbert Ngoulakia s’est tenue. Pour l’occasion, le Ministère public était représenté par Charlotte Mpaga, Procureur général près la Cour des comptes. Au cours de cette cérémonie, il y a eu dans un premier temps, l’installation et la prestation de serment des magistrats de la Cour des comptes promus lors du Conseil Supérieur de la Magistrature, soit 1 Conseiller maître, 5 Conseillers Référendaires, 16 Auditeurs et 1 Avocat général.



Ensuite, s’en est suivi de la prestation de serment de 14 Comptables publics nommés en Conseil de Ministres du 28 septembre dernier. Ces derniers ont, conformément aux dispositions légales, juré de « servir l’Etat avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et aux règlements qui ont pour objet d’assurer l’inviolabilité et le bon emploi des deniers publics. Je le jure ! ». Avant ces prestations de serment, Charlotte Mpaga, Procureur général près la Cour des comptes a dans son allocution circonstancielle invité les nouveaux Comptables publics à « exécuter au nom de l’Etat, et des autres organismes publics auprès desquels vous êtes accrédités des opérations de recette, de dépense et de maniement des titres, et ce en application des règles qui président à l’accomplissement desdites opérations. Et dont vous devez consciemment vous rappeler ». Avant d’ajouter que « les Comptables publics deviennent ainsi des acteurs majeurs aussi bien dans le processus de production des comptes que dans le domaine de la diffusion et la valorisation de l’information comptable. […] Les comptables publics sont donc passés d’une logique simple teneur de comptes à une logique d’expert en comptes publics ».



Par ailleurs, Gilbert Ngoulakia, le premier Président de la Cour des Comptes a formulé ses félicitations aux promus, non sans rappeler qu’en prêtant serment devant le juge des comptes, « la formule de votre serment résulte l’urgence de votre statut et de vos fonctions. C’est l’urgence de fidélité envers l’Etat, de probité et de soumission à la légalité revêtent pour vos fonctions une portée particulière. […]Jurer de servir l’Etat avec fidélité, c’est jurer de manifester la constance dans votre attachement à l’Etat gabonais en mettant tout en œuvre pour ne pas confondre les deniers publics avec vos avoirs personnels ». Pour Gilbert Ngoulakia, les nouveaux comptables publics doivent tout faire pour mieux gérer les fonds publics en ce temps de crise.

Réagissant à cette prestation de serment, Jean-Fidèle Otandault, le ministre d’Etat en charge des Comptes Publics a signifié aux promus que « la prestation de serment, c’est comme une nouvelle naissance, un nouveau départ professionnel. C’est aussi un engagement solennel à l’égard de l’Etat et de la société toute entière ». Il leur a donc demandé de faire preuve de probité, de sincérité et de disponibilité dans l’exercice de leurs fonctions. Des mots qui s’érigeraient comme une devise à observer absolument. « Vous l’aurez compris, votre devise, si elle était appliquée de manière de manière rigoureuse et permanente, constitue en soi une des solutions aux problèmes auxquels nous devons faire face dans la gestion de nos finances publiques. En ces temps de conjoncture difficile, l’Etat a besoin de votre fidélité. », a-t-il déclaré à l’assistance.

Dorian ONDO