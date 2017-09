BGFIBank et ENTREPRENARIUM/Le « Women Entrepreneurs Business Education », pour l’autonomisation de la Femme

Ce lundi 25 Septembre, la Fondation BGFIBank en partenariat avec ENTREPRENARIUM Foundation, lance "Women Entrepreneurs Business Education", un programme de formation se déroulant sur 6 mois et ciblant 100 femmes au Gabon, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Les bénéficiaires de ce programme sont des femmes entrepreneurs désireuses d’acquérir les compétences essentielles pour développer une petite ou moyenne entreprise innovante afin d’atteindre leur autonomie financière.

La formation a débuté dès 9h00 ce matin, dans les locaux de ENTREPRENARIUM Foundation situés à l’immeuble Gabon Mining Logistics. L’édition 2017 accueille ainsi 50 participantes gabonaises réparties en deux groupes de 25. La première session aura lieu les : 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2017 ; ensuite les 30, 31 octobre, 1er, 2, et 3 novembre 2017. Une dernière session est prévue en janvier 2018 toujours pour le Gabon.

Le programme « Women Entrepreneurs Business Education » est destiné à former 100 femmes entrepreneures dans trois des pays de présence de la Fondation BGFIBANK et ENTREPRENARIUM Foundation. L’objectif premier étant de rendre possible la citoyenneté économique de ces femmes en leur permettant de devenir financièrement indépendantes de façon durable. Cet objectif sera atteint en leur délivrant des formations adaptées et axées sur les bonnes pratiques dans les domaines essentiels de la gestion et du développement d’entreprise, tels que la méthodologie Lean Startup, le marketing et la vente, la comptabilité et finance d’entreprise, le droit des affaires, la fiscalité d’entreprise, les tableaux de bord et le reporting d’entreprise.

Très ambitieux, ce programme sur 6 mois promet un fort impact sur les 100 bénéficiaires. Il contribuera notamment :

1-. à leur autonomie financière, permettant à ces femmes entrepreneures d’améliorer la conduite de leurs activités génératrices de revenus.

2-. à la création d’emplois et de valeur, permettant aux porteuses de projets de développer les compétences et ressources nécessaires à la création d’une entreprise innovante et durable.

Pour Manying Michèle Garandeau, Secrétaire Exécutif, de la Fondation BGFI Bank : "A travers ce programme, nous souhaitons contribuer, à notre niveau, à faire reculer les inégalités qui freinent le développement de l’entrepreneuriat au féminin, car nous sommes convaincus que la réussite de l’entrepreneuriat féminin est aujourd’hui un enjeu économique majeur pour le développement du continent".

Le « Women Entrepreneurs Business Education » a été spécialement conçu pour soutenir ces femmes entrepreneures en devenir, à réaliser leur plein potentiel. Le programme offre en effet une approche pratique au travers d’exercices interactifs qui permettront aux participantes de consolider leurs connaissances nouvellement acquises sur chacun des thèmes proposés. Au nom du groupe, Madame Manying Michèle Garandeau s’est également exprimée sur le choix de ce partenariat : " En tant que partenaire technique, ENTREPRENARIUM Foundation a largement fait ses preuves dans le domaine de la formation entrepreneuriale. Le partenariat conclut entre la Fondation BGFIBank et ENTREPRENARIUM Foundation pour la mise en œuvre de ce programme ne fait que confirmer une collaboration solidement ancrée entre nos deux organisations qui ont déjà collaboré avec succès à la mise en œuvre d’autres projets de renforcement des capacités".