PROFADEL/OIF : Les élus locaux à l’école des ODD et du développement local efficace

Cet événement qui a vu la participation de plusieurs maires du Gabon, de Lucienne Ogouwalanga Awore, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la décentralisation et du développement local, de Marie-Evelyne Petrus-Barry, la Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Gabon, et du Corps Diplomatique vise à renforcer les capacités des élus locaux en matière de gouvernance, de mobilisation de ressources et de partenariats et de gestion axée sur les résultats pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda des Nations Unies pour l’après 2015.

Pour Yves Nassouri, représentant du BRAC-OIF, « l’objectif du Profadel est justement d’accompagner les collectivités locales francophones dans le processus d’intégration des ODD dans leurs plans de développement et mettre à la disposition des communautés locales des outils méthodologiques qui contribueront à assurer le développements de leurs territoires et, à terme de permettre son intégration harmonieuse dans les stratégies nationales de développement et de décentralisation ». Néanmoins, au regard des spécificités de chaque pays, la mise en œuvre des principes directeurs et des ODD exige des plans d’action nationaux cohérents conséquents et responsables. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, « l’Organisation Internationale de la Francophonie encourage ses pays à élaborer de tels plans et contribue à la mise en place des structures de suivi de l’application de ces plans et des Principes directeurs ».

Cet atelier d’information, de sensibilisation sur les Objectifs de développement durable (ODD) et de renforcement des capacités des élus locaux qui prendra fin le 1e juin prochain marque le démarrage des activités du Profadel au Gabon tentera de répondre à deux questions centrales : comment décliner à une échelle locale un programme de développement mondial, global ? En quoi le processus de décentralisation en cours au Gabon peut-il être un facteur de développement durable aux échelles nationale et locale ? C’est donc une opportunité pour les pouvoir publics d’optimiser le processus de décentralisation aussi bien administratif que financier pour permettre une lutte efficace sur le plan local des inégalités en développant les services de santé, d’éducation, de sécurité alimentaire et de divertissement.

Dorian ONDO