GABON/NIGER : Le Consul à Port-Gentil

Arrivé dans la capitale provinciale de l’Ogooué-Maritime pour assister à la demi-finale Niger/Ghana, une rencontre comptant pour la CAN U-17, édition 2017, le Consul du Niger au Gabon, Adamou Seydou a été reçu en audience par le gouverneur de province, Patrice Ontina. Le but principal de cette visite était de présenter ses civilités à la première autorité de l’Ogooué-Maritime. Pour le diplomate nigérien, il était normal que sa suite et lui se rendent auprès des décideurs locaux. Cette audience a permis au Consul du Niger de remercier ces derniers qui fournissent un effort d’encadrer la communauté nigérienne résidant dans la contrée notamment à Port-Gentil où est logée l’équipe nationale ‘’U-17’’ de football du Niger. « Nous adressons tous nos vifs remerciements aux autorités locales » a dit le Consul, Adamou Seydou devant la presse.



Danny KOUELE TOLE