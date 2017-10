COMMUNIQUE DE PRESSE

En application des dispositions de l’Acte additionnel n° 08/05 – CEMAC – CCE – SE du 25 juin 2005 relatif à la libre circulation dans l’espace communautaire CEMAC, le Gouvernement de la République gabonaise annonce l’effectivité de ladite mesure à compter de ce jour, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Guinée équatoriale et Tchad), détenteurs d’un passeport ordinaire biométrique, d’un passeport diplomatique ou de service.

Aussi, traduisant sa ferme volonté de renforcer l’attractivité du pays et son ouverture d’avantage à l’Investissement direct étranger, et sur les Très Hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, le Gouvernement informe le public de ce qu’un Régime spécial dérogatoire est accordé aux ressortissants des pays du G20 et à ceux du Conseil de coopération du Golfe (CCG) désireux de se rendre au Gabon, terre d’accueil et d’investissement.

Sans préjudice du dispositif existant de l’e-visa et dans les missions diplomatiques et postes consulaires, ce régime spécial consiste en la délivrance des visas d’entrée dès le débarquement sur le territoire national.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE,

CHARGE DE LA DECENTRALISATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL